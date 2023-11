Web Week Winks

Die WuerzburgWebWeek-Woche beginnt, ab Freitag dreht sich in Würzburg — und Teilen Mainfrankens –, acht Tage lang alles um das große Thema Digitales. Noch ein paar Tage hin, aber es wurde doch mal Zeit, mein Programm zusammenzustellen und sich vielleicht auch mal anzumelden. Mein Chef gönnt mir rechnerisch einen Tag für die WueWW als Fortbildung und die Option, während der Arbeit manches nebenbei online verfolgen zu können. Da wird schon ein bisschen was gehen. Allerdings bin ich in der ersten Runde durchs Programm schon auf 38 für mich interessante Veranstaltungen gefunden, das klappt natürlich hinten und vorne nicht. Das muss ich noch mal ordentlich ausdünnen.

Aber ich kann euch ja mal ein paar völlig subjektive Empfehlungen geben, von Veranstaltungen, die mir beim Durchlesen aufgefallen sind. Ein paar Winke mit Zaunpfählen, vielleicht ist ja für euch was dabei. Die Liste wird vielleicht noch ergänzt.

Fangen wir doch am Ende an. Mittlerweile ist es für mich und manch andere fast schon Pflicht, die Web Week mit dem Computy-Event am letzten Tag lustig ausklingen zu lassen. Ein Nachmittag voller absurder Spiele, unterhaltsamer Leute, bester Stimmung, Kuriositäten und Aberwitzigkeiten. Dieses Jahr stehen wieder „Bits & Games“ auf dem Programm, am zweiten WueWW-Freitag, 24. November, um 15.30 Uhr. Anmeldung ist nötig.

Ärgerlich ist für mich, dass „Bits & Games“ zeitlich mit „Datenanalyse im Amateurfußball“ kollidiert. Ich habe überhaupt kein Interesse an Fußball, aber ein großes Interesse an Daten. Vielleicht kommt bei euch ja beides zusammen, dann solltet ihr euch am Freitag, 24. November, um 16 Uhr in die Videokonferenz von Jürgen Walter einschalten, dem „ehrenamtlichen Datenanalysten beim FV 04 Würzburg“. Spannend, gerade weil es Amateurfußball ist.

Du programmierst in deiner Freizeit? Dann solltest du dir den „Offenen Hackathon“ aka die Programmierhöhle auf den Zettel schreiben. In „der Nische“ können wir es uns am ersten Freitag und/oder Samstag (17./18. November) gemütlich machen, unsere kleinen oder großen Projekte vorstellen, ein bisschen coden und uns gegenseitig das eine oder andere abschauen und einfach eine schöne Zeit haben. Im vergangenen Jahr war das ein toller Tag für mich. Für Anfänger und Super-Nerds. Anmeldung erforderlich.

Du kannst noch nicht Programmieren und bist eher noch jugendlich? Dann kannst du das bei „Creative Coding“ am Samstag, 18. November, ändern. Coole Idee von e2n, einen kleinen Workshop für die einfache und visuelle Programmiersprache Scratch als Veranstaltung anzubieten, das wird bestimmt ganz witzig. Solche niederschwelligen Angebote für praktisches Wissen kann es meiner Meinung nach gar nicht genug geben. Wenn ihr zu alt dafür seid, vielleicht habt ihr ja Kinder, die da Lust drauf haben. Anmeldung mötig.

Beim Thema Digitales Leben denkt man nicht unbedingt gleich an die Kirche. Und doch gibt es auch Menschen, die ihren Glauben nicht vor Ort, sondern gemeinsam über digitale Wege leben. Die Netzgemeinde da-zwischen ist da ein Beispiel, an dem das Bistum Würzburg beteiligt ist. Am Dienstag, 21. November, um 19 Uhr stellt Walter Lang die „da-zwischen.community“ online vor. Interessant vielleicht auch für Leute, die mit Kirche nichts am Hut habe, wie so eine Community mit einem schwer greifbaren spirituellen Anliegen digital funktionieren kann und was Herausforderungen und Probleme sind. Anmeldung erforderlich. (Disclaimer: ich arbeite für das Bistum Würzburg, hab mit der Veranstaltung nichts zu tun, außer dass Walter ein sehr geschätzter Kollege ist und ich mir wünsche würde, es gäbe viel mehr so offene und nette Menschen wie ihn.)

„Die Rechner vor den Rechnern“ ist eine Ausstellung am Samstag, 18. November, im Fablab. Von 14 bis 20 Uhr kann man sich alte Rechenmaschinen anschauen, erklären, ausprobieren und auch vorführen lassen. Auch, aber nicht für nur für IT-Historiker interessant.

Apropos Historiker: Wer wie ich gerne hin und wieder mal auf blöd durch die Virtuelle Bibliothek der Uni Würzburg oder das Franconia-Portal surft, interessiert sich vielleicht, wie diese ganzen Medien digitalisiert und aufbereitet werden. Am Donnerstag, 23. November um 18.15 Uhr kann man sich bei „Kulturgut digital“ mal durch das Digitalisierungszentrum der Universitätsbibliothek Würzburg führen lassen und schauen, wie das alles funktioniert.

Ich versuche ja schon über die Jahre, immer weniger Müll zu produzieren und nachhaltiger zu leben — auch im Bereich Informationstechnologie–, und bin doch immer noch am Anfang. Ein Quell der Inspiration waren die „Digital Zero Waste“-Veranstaltungen von Christian Stück, eine angenehme Mischung aus Vortrag, Austausch und Diskussion. Vor Ort findet das Ganze am Montag, 20. November, um 19.30 Uhr im Pfarrheim in Kirchheim (also quasi im Pfarrkirchheim) statt, was ja gut und schnell mit dem Zug zu erreichen ist. Vielleicht wird es aber auch eine Hybridveranstaltung.

Tastaturen. Warum bei der Web Week nicht mal über Tastaturen sprechen? Und zwar mechanische Tastaturen. Es gibt eine richtige Fan-Szene und wer dazu gehört oder nur mal mit offenem Mund Geschichten aus der Klickediklack-Welt hören will, sollte dringend — gerne mit einer Tastatur im Gepäck — am Donnerstag, 23. November, um 18 Uhr zu e2n in die hintere Zellerau zum „Mechanical Keyboard Hands-On“ gehen. Allein schon wegen solchen Veranstaltungen liebe ich die Wuerzburg Web Week.

Aber vor allem — habt Spaß während der Web Week. 🙂