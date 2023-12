WueWW23-VIII: Endspiel

Jetzt bringe ich meinen persönlichen Rückblick auf die Wuerzburg Web Week mal zu einem Abschluss, bevor die noch die nächste Web Week anfängt.

Es fehlt ja nur doch der achte Tag, Freitag. Endspiel. Im wahrsten Sinne des Wortes für mich. Denn an diesem Tag erwartete mich nur eine einzige Veranstaltung: „Bits & Games II“ von Computy.

Seit der ersten Web Week bin ich bei den unterhaltsamen und nerdigen Events von Flo dabei. Genauer: von Flo, Feini und dem gesamten Computy-Team. Und spätestens nach der ersten WueWW sind diese Computer-Veranstaltungen ein fester Bestandteil meines jährlichen Web-Week-Programms und ich freue mich immer wie Bolle darauf.

So war es im Grunde auch in diesem Jahr. Nur etwas getrübt von der Tatsache, dass ich völlig platt war, die vergangenen Tage aus viel Arbeit und Web Week haben bei mir ihre Spuren hinterlassen. Der — wirklich tolle — Donnerstagabend hatte den Freitag nicht leichter für mich gemacht, in der PostCovid-Liga winkte schon der Aufstiegsplatz. Und ich gestehe — ja, ich muss es wirklich gestehen –, ich spielte am Vormittag kurz mit dem Gedanken, abzusagen.

Nein, verdammtnochmal, nein! Ich hatte mich die ganze Woche auf Bits & Games II gefreut, jetzt wollte ich das auch haben. Also habe ich meine letzten Reste an Energie zusammengekratzt und bin hin. Und dankenswerterweise begleitete mich Hazamel nicht nur in die Zellerau, sondern er fuhr uns mit dem Auto hin. Bei der aktuellen ÖPNV-Situation in Würzburg war das durchaus angenehm.

Zusammenhanglose Running-Gags erfinden und diese bescheuerte Aufgabe dann auch noch selbst ziehen? Konnte mein Team!

Überaus angenehm und meine persönliche Mühe wert war dann die gesamte Veranstaltung. Was für ein Spaß! Durch die Süßkram-Lotterie zusammengewürfelte Gruppen treten gegeneinander an und spielen Nerd-Stadt-Land-Fluss, erraten Lieder anhand von Google übersetzen Songtexten oder Emoji-Folgen, erfanden ChatGPT-Antworten, verzweifeln kollektiv an 2D- und 3D-Puzzeln oder denken sich Slogans für Promis aus. Und die Menschen vom Computy-Team haben das so nett und sympathisch gemacht, dass es mir ganz warm ums Herz wurde. Aber vielleicht lag das auch am Weinschorle.

Und weil der Sankt-Martins-Tag noch nicht lange her war, teilten die Computys nach der Veranstaltung den Raum mit einem Teil des Web-Week-Teams für eine paar Abschlussgetränke — obwohl sie dort ihre Weihnachtsfeier abhielten. Danke für die Gastfreundschaft und den tollen Nachmittag.

Ute Mündlein hat später mich dankenswerterweise nach Hause gefahren. Ich bin direkt totmüde und furchtbar erschöpft ins Bett gefallen. Was für eine Wuerzburg Web Week.

Ich freue mich schon auf die nächste.

