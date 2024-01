Ein einsamer Glückwunsch ans WürzburgWiki

Ich gebe zu, manchmal spotte ich ein wenig über den lokalen Fernsehsender TV Mainfranken. Doch er war – soweit ich das zumindest mitbekommen habe — das einzige Medium, das den 15. Geburtstag des WürzburgWiki zumindest mit einer Nachricht gewürdigt hat. Ok, das ist jetzt kein so richtiges tolles Jubiläum, aber gefreut hat es mich trotzdem.

Erwähnt werden in dem Artikel auch die coolen neuen „Damals und Heute“-Slider-Bilder, wo man historische Bilder von Orten und Ansichten in Würzburg und dem Landkreis mit Fotos von heute mit der gleichen Perspektive überblenden kann. Schaut es euch mal an, das ist wirklich interessant.

Ich bin immer noch erfreut und ein klein wenig stolz darauf, was aus dem WürzburgWiki geworden ist (vor allem auch, wenn ich an die durchaus schrägen, turbulenten und chaotischen ersten Jahre zurückdenke).