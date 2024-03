Unter Vieraugen auf Zweiohren

Wer sich für Filme und Serien interessiert uuuuuuuund gerne Podcast hört uuuuuuuuuuund das mit Würzburger Beteiligung: aufgemerkt! Medienhobbit Marius hat sich mit Schulfreund, Journalist und Blogger Johannes Michel zusammengetan und ganz frisch den Podcast „Unter Vieraugen“ aus der Taufe gehoben.

Beide — ok, in letzter Zeit vor allem Marius — schreiben schon mit weiteren Autorinnen und Autoren am Vieraugen-Blog über Filme. Jetzt haben sich die zwei vor die Mikros gesetzt und reden darüber. Die erste Folge hat das Thema „Wie hat sich der Konsum von Filmen und Serien in den letzten Jahren verändert?“. Bin gespannt, was noch kommen wird.

Den Podcast gibt es auch auf Spotify und iTunes. Für Leute wie ich, die Podcast-Plattformen eher meiden und freie Podcasts gleich an der Quelle abonnieren, hier der Podcast-RSS-Feed.