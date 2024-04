Kultur *:>| Markt mit Kultur am Markt

Die Kurzversion: Der Dachverband der freien Kulturträger Würzburgs mietet sich gemeinsam mit dem städtischen Fachbereich Kultur für einen Monat am Marktplatz Hausnummer 26 ein, bietet da Kulturveranstaltungen für alle und Workshops für Kulturschaffende, nennt das Ganze „Kultur | Markt“ und klatscht aus mir unerfindlichen Gründen eine Chilischote ins Logo.

Und jetzt ein wenig ausführlicher. Von Freitag, 5. April, bis Sonntag, 5. Mai, hat der Dachverband tatsächlich Räume am Marktplatz 26 angemietet — das müsste da sein, wo die Santander-Bank war oder ist, um die Ecke vom Schönborn-Café. „Kultur | Markt“, mit einem komischen Strich zwischen den beiden Worten, nennt sich das und wird mit dem Fachbereich Kultur der Stadt veranstaltet.

Während der Woche richtet sich dort das Programm vor allem an Künstlerinnen und Künstler (auch Künstler*innen genannt) und Leuten aus der Kulturwirtschaft. Da gibt es ganz praktische Workshops und Vorträge zu vielen Themen aus dem trockenen Teil des Kulturlebens — über Fördermöglichkeiten, Pressearbeit, Marketing und Kommunikation, Steuer, Versicherungen und so ein Kram. Da ist der Eintritt immer frei, manchmal wird aber um Reservierung gebeten.

Am Wochenende ist Kultur für alle angesagt. Das Muster sieht so aus: Samstagabend gibt es Konzerte (Bassion, Flieder, Me & The Headlights, Einfach Amelie, Thieme/Volpert), Sonntagmittag Kinderprogramm (Korbtheater Ali Büttner, Zappalott, Tim Mohr, Mr. Flo) und Sonntagabend Lesungen (Barış Yüksel, Autorenkreis Würzburg, Ulrike Schäfer, Peter Kemper, Marion Neuendorf). Da kostet alles Eintritt — hey, es geht schließlich um Kulturwirtschaft.

Ein paar Anmerkungen von mir

Ich verstehe weder den Strich in dem Namen „Kultur | Markt“ noch die Chili im Logo. Soll die Chili den Strich darstellen? Oder umgekehrt? Oder ist das der Unix-Pipe-Operator? Der würde tatsächlich sogar ein wenig Sinn ergeben, wäre aber dermaßen nerdig, dass ich das nur schwer glauben könnte. Oder ist das alles, naja, halt Kunst? Hätte es auch ein Größerzeichen sein können? Oder eines der verbotenen Sternchen?

Wo ich ebenfalls große Fragezeichen im Kopf habe: Ein paarmal gleich gibt es beim Kultur $ Markt die Veranstaltung „Region mainfranken zeigt Innovationen. Das Projekt transform.RMF präsentiert Projekte und Idee“. Was RMF wirklich bedeutet, habe ich nicht mal auf deren Webseite gefunden. Ich vermute „Region Mainfranken“, könnte aber auch robotische Marmeladenfabrik bedeuten. „Das Projekt transform.RMF unterstützt Unternehmen im Transformationsprozess – wir präsentieren ausgewählte Demonstratoren, die die Gegenwart mit der Zukunft der Arbeitswelt verschmelzen lassen“, heißt es in der Beschreibung. Das klingt alles so gar nicht nach Kultur. Irgendwie wirkt es so, als habe sich das Projekt wenig subtil in das Programm geschlichen. Irgendwie wirkt es wie schlecht gemachtes Product Placement. Aber vielleicht übersehen ich da auch was.

Super, dass Tilman Hampl einen Vortrag über Open Data macht. Passt zwar auch nur so mittel zum Thema Kultur, aber ok. Noch viel besser fände ich, wenn man mal den Kultur / Markt nutzen und bei der Schnittmenge von Kultur und Open Data mal Nägel mit Köpfen machen würde, nämlich mit einer freien, offenen und vollständigen Veranstaltungsdatenbank für Stadt und Land Würzburg.

Apropos freie Daten: Sehr schön, dass man die ganze Veranstaltungsliste als .ics-Kalenderdatei herunterladen kann. Und sogar in anderen Formaten. Das hier müsste die JSON-Datei sein. Vielleicht mag ja jemand was damit anfangen.

Musiknetzwerk Unterfranken, das klingt ganz interessant. Nicht neu, aber interessant. Dass sich Menschen aus dem Musikumfeld regional stärker vernetzen, unterstützen und fördern ist sicher kein Nachteil. Auftaktveranstaltung des Musiknetzwerks Unterfranken ist am Samstag, 6. April beim Kultur % Markt. (Ja, das passt ins Programmmster – Ophilia spielt dort)

Die Wuerzburg Web Week ist beim Kultur * Markt auch vertreten, Ute Mündlein sagt was zum Thema Newsletter (kann sie ja) und mit Patrick Fischer zu „Digidale Dools für Dummies“. Huhu, Ute! 👋

Könnte eine schöne und interessante Sache werden, dieser Kultur : Markt. Vielleicht wird er ja so scharf wie die Chili im Logo.