In mindestens einer Hinsicht bin ich in klischeehaftes Stadtkind. Ich mag zwar Blumen, Büsche und Bäume, kann aber kaum eine Pflanze benennen. Auch wenn ich ihre Namen nicht kenne — was vermutlich auf Gegenseitigkeit beruht — freue ich mich über jedes Grün hier in Würzburg, auch wenn es viel zu wenig und gefühlt immer weniger gibt. Dafür gibt es immer mehr Gebäudemasse, versiegelte Flächen und Steingärten. Und die Stadt wird im Sommer immer heißer. Irgendwie gefällt mir das nicht.

Ich freue mich gerade über die vielen anonymen Blüten hier in der Sanderau. Aber vielleicht kennt ihr sie ja.

Blüte #1

Blüte #2

Blüte #3

Blüte #4

Blüte #5

Blüte #6