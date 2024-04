Adalbero-Flohmarkt von April auf Juni verschoben.

Ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten daheim ordentlich ausgemistet. Vieles landete tatsächlich auf dem Müll, manches habe ich verschenkt oder in die Tauschboxen in der Sanderau gebracht — aber ein paar wenige Dinge sind so gut, dass ich sie gerne verkaufen möchte. Und da hatte ich wirklich mit dem Gedanken gespielt, sie an diesem Samstag beim Adalbero-Flohmarkt zu verscherbeln. Das wäre auch meine Premiere als Flohmarkt-Verkäufer gewesen.

Aber heute früh kam die Botschaft, die so schlecht war, wie das für Samstag angekündigte Wetter: Der Adalbero-Flohmarkt am 20. April 2024 wurde abgesagt, dafür wird er am Samstag, 22. Juni 2024, rund um die Adalbero-Kirche in der Sanderau veranstaltet. Falls das Wetter dann passt. Vielleicht ist es dann zu heiß.

Mal schauen, ob ich bis dahin noch ein paar Sachen zu verticken habe. Aber vielleicht biete ich auch hier im Blog am was an.