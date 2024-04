Der Podcast-Kreis schließt sich: Burn hat mit Ralf geblaudert

So. Jetzt isses raus! Ich war Gast im Podcast von Hermkes Romanboutique. Das ist in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich. Für mich.

Außergewöhnlich war es für mich, einmal Gast in einem Podcast zu sein. Außer um 5 Uhr früh beim 24-Stunden-Podcast der Würzmischung war ich immer nur als Gastgeber — Host, wie man das heutzutage wohl nennt — bei meinen eigene Podcasts vor dem Mikrophon. Und tatsächlich war ich etwas aufgeregt, als Burn dann die Aufnahme im Laden startete. Und blieb auch aufgeregt, obwohl es wirklich Spaß machte, mit Burn zu plaudern — ich hätte noch viel länger gekonnt.

Außergewöhnlich auch, da ich mich selbst viel zu sehr als blutigen Laien sehe, was alles angeht, was in der Romanboutique passiert. Science-Fiction, Fantasy, phantastische Literatur im Allgemeinen, Comics, Brettspiele, Rollenspiele — das alles spielte und spielt in meinem Leben eine kleinere oder größere Rolle. Aber aus meiner Sicht bin ich viel zu wenig tief drin, dass andere etwas davon hätte, wenn ich darüber rede. Aber ja, es ist auch so, wie ich in dem Podcast sage: In einem anderen Umfeld bin ich selbst damit ein völlig abgefahrener, durchgeknallter und schräger Nerd. Im Laden bin ich ein spießiger Anfänger, der von so ziemlich nichts eine Ahnung hat. Aber wie mir nach der Podcastaufnahme erzählt wurde: manchmal fühlen sich die Hermkes-Jungs woanders genauso. Denn noch nerdiger geht halt immer.

Ebenfalls außergewöhnlich war: Lange Zeit hatte ich ja mit Burn und Gerd für meinen Würzblog-Podcast etliche Folgen in und aus der Romanboutique aufgenommen. Und es hat mich gefreut von Burn zu hören, dass diese Würzblog-Podcast-Erlebnisse dazu geführt haben, dass die beiden mit dem Podcasten angefangen haben.

Hört doch mal rein, in „Burns kleines GeBlauder mit Ralf“. Vielleicht habt ihr ja beim Hören soviel Spaß wie ich damals bei der Aufnahme.