Freude, Trauer, Argwohn, Sorge

Als am Freitagmontag über den Presseverteiler der Stadt Würzburg eine spontane Einladung der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH zu einem Pressetermin am Mittag in mein Mailpostfach trudelte, war mir eigentlich schon klar, was das heißen musste: der Kaufhof in Würzburg macht doch nicht zu. Und so war’s dann auch.

Das ist natürlich eine freudige Nachricht, ganz besonders für die rund 80 Angestellten, die bereits ihre Kündigung bekamen. Und irgendwie auch für die Würzburger Innenstadt. Vielleicht. Bin mir nicht sicher.

Fast sicher bin ich mir allerdings, dass das Ende des großen Kaufhauses mitten in Stadt damit nur herausgezögert wurde. Dreimal entkam der Kaufhof der Insolvenz des Konzerns nur knapp, die Einschläge kamen immer näher. Und selbst wenn der Kaufhof irgendwie seine Ausrichtung erfolgreich modernisiert und in Sachen Einkaufen interessant und zukunftsfähig sein wird. Wir mussten lernen, dass es im Zweifelsfall völlig egal ist, wie sehr wir uns alle bemühen, dort einzukaufen und für Umsatz zu sorgen. Giergetriebener Konzernkapitalismus hat seine eigenen Gesetze, und die haben mit gesundem Menschenverstand nicht unbedingt viel zu tun — aber sie werden meiner Meinung nach über kurz oder lang dem Kaufhof ein Ende bereiten.

Apropos Mangel an gesundem Menschenverstand — da war ja noch die Europawahl. Auch in Würzburg. Grob zusammengefasst: Knapp 92 Prozent der Würzburger*innen wählten die Demokratie, der Rest die AfD. Damit steht Würzburg im Vergleich zum bundesweitem Wahlergebnis traurigerweise noch ganz gut da, trotzdem ist das bitter. Noch bitterer ist es, wenn man mal schaut, wie die AfD-Ergebnisse in den Stadtbezirken Lindleinsmühle und vor allem Heuchelhof aussehen. Irgendwas läuft da ungut. Und das bereitet mir schon etwas Sorgen.

Vielleicht kam die Cannabis-Legalisierung gerade zur rechten Zeit.