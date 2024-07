U&D Karscht zum 30.

Heute am Freitag beginnt das „Umsonst & Draussen-Festival“ in Karlstadt (ja, wie in Würzburg bedienen auch die sich der schweizerischen Schreibweise) und gegt bis Sonntag. Und sie feiern ein rundes Jubiläum, nämlich das 30. U&D in Karlstadt. Seit ein paar Jahren bin ich wieder regelmäßig ein oder zwei Tage dabei. Nur in diesem Jahr sieht es aus zeitlichen und körperlichen Gründen nicht so gut aus, für Sonntagnachmittag gibt es noch ein kleines Wahrscheinlichkeitsfenster.

Aber euch lege ich einen Besuch des U&D in Karlstadt ans Herz. Viel kleiner als das Würzburger Pendant, aber dafür auch viel familiärer und übersichtlicher. Ich mag es wirklich und habe da auch viele guten Bands gehört. Besonders die kleine Trailer-Bühne kann ich empfehlen.

Wenn ich es (vermutlich) schon nicht schaffe hinzugehen, versucht ihr es doch. Und grüßt mir die Crew des Weinverkaufs, ich werde denen bestimmt fehlen. 😉