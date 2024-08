Zwei Jahrzehnte freie Karten

OpenStreetMap, das „Wikipedia für Kartendaten“, ist gestern 20 Jahre alt geworden. Am 9. August 2004 wurde die Domain „openstreepmap.org“ registriert, der Tag zählt als der Geburtstag des freien Kartendienstes. Wobei aus meiner Sicht der 11. Dezember der bessere Tag wäre, da wurde 2004 die erste Straße eingetragen — die erste von Millionen weltweit.

Und es ist irre, was daraus geworden ist. OpenStreetMap hat sich zu einer freien Alternative auf Augenhöhe zu kommerziellen Kartendienste wie Google Maps oder Apple Maps entwickelt. Über die Jahre sind viele, viele, viele Kartendaten zusammengekommen. Auch über Würzburg, wo Open Street Map ziemlich schnell ziemlich brauchbar war — Dank der Pionierinnen und Pioniere der ersten Stunde — und Jahre. Und Dank auch an alle, die sich bin heute um aktuelle Kartendaten in und um Würzburg oder sonstwo auf der Welt kümmern.

Screenshot von StreetComplete auf meine Fairphone. Ich muss gleicht mal die Öffnungszeiten des Unicafé überprüfen, wo ich gerade sitze.

Seitdem ist viel passiert, die freien Kartendaten werden für unzählige kleine und große Anwendung genutzt. Meine Beiträge zu Open Street Map waren in den vergangenen Jahren sehr übersichtlich. Ein paar GPS-Strecken, ein paar Korrekturen, die ich am Anfang noch über recht sperrige Programme hochladen musste. Mittlerweile gehen Änderungen und Ergänzungen selbst im Browser über die OpenStreetMap.org-Webseite recht geschmeidig. Ich muss mir mal auf den ständigen Todo-Zettel schreiben, wenigstens hin und wieder mal in die aktuellen Notizen für die Karte in und um Würzburg zu schauen.

Was ich in der jüngsten Vergangenheit aber gerne auf meinem Smartphone verwende, ist die App StreetComplete. Mit der macht man im Normalfall keine großen Änderungen der Karten, aber ganz einfach viele kleine Änderungen und Überprüfungen.

Die App schlägt einem auf der Karte einfache Aufgaben vor, die man in der Umgebung erledigen könnte. Stimmen die Öffnungszeiten der Kneipe noch? Welche Haushummer hat dieses Gebäude? Wie viele Stockwerke hat das Haus? Welche Oberfläche hat dieser Gehweg? Alles mit ein paarmal Tippen erledigt, man könnte das sogar nebenbei beim Spazierengehen machen — und dabei natürlich ständig auf die Umgebung achtet.

Und das ganze mit einer schicken und frei verfügbaren und datensparsamen Open-Source-App. Nur ein Konto auf OpenStreetMap.org braucht man, da schon lange keine anonymen Änderungen an den Kartendaten mehr möglich sind.

Ein schönes Stück Software, dieses StreetComplete, um ganz einfach die Informationen der freien Karten zu ergänzen und aktuell zu halten.

Ich bin ein großer Fan von Open Street Map und finde es einfach nur großartig, was die vielen Freiwilligen da geschaffen haben. Ich habe schon von langer Zeit dem RSS-Feed der OSM-Wochennotizen und bin fasziniert, was sich in der Welt der freien Karten jede Woche getan hat.