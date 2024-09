Blog-Lebenszeichen 08+09/2024

Einer meiner selbst gestellten Aufgaben ist es, die Blogwelt in und um Würzburg im Auge zu behalten. Das war auch früher™️ nie leicht und die Blogliste sicher nie vollständig. Dafür war die Liste lang. Aber das ist sie seit vielen Jahren schon nicht mehr, das „Netzleben“ scheint sich in die kommerziellen Social-Media-Plattformen verlagert zu haben. Weblogs, teilweise jahrzehntelang alt, starben oft einen stillen und einsamen Tod.

Aber hin und wieder flackern bei manchen vermeintlichen Blogleichen Lebenszeichen auf (ich weiß nicht, wie so viele Menschen ohne Feedreader leben können). So wie in den vergangenen Monaten bei …

Alle diese Blogs haben es natürlich wieder in die Blogliste geschafft.