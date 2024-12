Fanta gut, Stimmung gut, Sound määääh

Keine Ahnung, was mich vor über einem Jahr geritten hat, Karten für das Konzert der Fantastischen Vier am 1. Dezember 2024 in Würzburg zu kaufen. Hip-Hop zählt nicht gerade zu den fundamentalen Pfeilern meiner Liebe zur Musik. Und von den Fanta 4 kenne ich auch nur die älteren Radiohits so wirklich. Ich gestehe: die unmittelbare Nähe der Tectake-Arena zu meiner Wohnung war schon sehr verlockend, ich hätte in Schlafanzug und Hausschuhen in ein paar Minuten hinlaufen können — wenn es nicht so kalt gewesen wäre. Und außerdem wollte ich mal wieder ein Konzert einer halbwegs bekannten Band in der Halle höre. Bei meinem letzten Mal hieß die Halle noch Carl-Diem-Halle, die Band Barclay James Harvest, es war das Jahr 1990 und ich musste aus Schweinfurt herfahren. Dazwischen passierte dort für mich persönlich fast nur Basketball und Handball.

Warum die Fantastischen Vier ihre „Longplayer“-Tour ausgerechnet in Würzburg begonnen hatten, weiß ich nicht. Vielleicht, dass wenn was noch nicht klappt, das nicht auf einer der großen Bühnen wie in Köln, Hamburg oder München passiert. Vielleicht lag es auch nur günstig auf dem Weg. Was aus meiner Sicht ziemlich sicher nicht die Gründe waren, sind die hervorragenden akustischen Eigenschaften der Halle.

Ob das Konzert an sich gut oder schlecht war, kann ich gar nicht entscheiden, da fehlt mir einfach die Erfahrung mit dem Genre Hip-Hop. Das müssen die echten Fans der Band und Szene sagen. Was ich aber erkenne, ist, wenn der Sound schlecht ist. Und das war er leider. Zumindest in meiner Ecke, im Innenraum, Beginn des hinteren Drittels. Und, wie mir erzählt wurde, an manch anderer Stelle in der Halle auch.

Es war für mich interessant zu erleben, wie das Gehirn arbeitet. Bei den mir bekannten Liedern verstand ich den Text einigermaßen, zumindest glaubte ich das. Bei den Stücken, die ich kaum oder gar nicht kannte, verstand ich manchmal gar nichts. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass die Rap-Opas — alle nur unwesentlich älter als ich — über die vielen Jahrzehnte gelernt haben, deutlich zu artikulieren. Die Halle an sich halte ich für das wirkliche Problem, die zu dem breiigen Gesamtsound führt.

Wobei ich sagen muss, dass das der Stimmung beim Konzert meist keinen Abbruch getan hat. Das Publikum tobte gerade bei den alten Krachern gut mit und hatte sich wohl auch schon in manche der neuen Songs vorher gut eingehört. Nur nach so eineinhalb Stunden — das gesamte Konzert dauerte gut zwei –, als die Songs mal ruhiger wurden, kam zumindest in meiner Ecke der Halle etwas gelangweilte Unruhe auf und es wurde mehr geschwätzt als zugehört. Doch nach ein paar Liedern drehten die Fanta 4 bis zum Schluss nochmal auf und die Fans mit ihnen.

Die Sicht war selbst für meine 1,86 Meter nicht immer gut.

Es ist schwer für mich, ein Fazit zu ziehen. Ich war mit Kopf und Herz durch Ereignisse in meinem Privatleben eh ganz woanders, Hip-Hop ist nicht so meine Sache und der schlechte Sound verdarb mir auch etwas das Konzert. Andererseits hatten die Fanta 4 richtig Bock auf den Auftritt und die Dezember-Tour — „Tourlaub“ nannten sie es — und die meisten Fans hatten ihren Spaß und rissen mich mit ihrer guten Stimmung doch hin und wieder mal mit. Und das Beste: Ich war in ein paar Minuten wieder daheim, das hatte ich nach noch keinem Konzert.

Sehr schön übrigens: Man konnte im Vorraum das Becherpfand an Omas gegen Rechts spenden. Was ich natürlich gemacht habe.