Kraut-Krossover mit Wunschpunsch

Zu Neujahr schicke euch in guter Tradition mit den besten Wünschen ein Foto von meinem Krautgericht — laut fränkischem Brauchtum wichtig, damit einem das Geld nicht ausgeht. Die diesem Jahr aus Experimentierfreude und Resten von Silvestergelage eine leicht asiatisch angehauchte Variante — mit Wacholder, Nelke, Fenchelsamen, Schwarzkümmel und einem kleinen Rest Gemüsebrühe gekochtes und leicht angebratenes Sauerkraut, eingewickelt in Reispapier und das Päckchen dann in ein wenig Sesamöl rausgebraten. Leeeeeecker! Dazu angebratenen Räuchertofu mit Lauch und Sesam.

Zum Jahresende hin wurde es recht ruhig hier im Blog. Ich nannte den vergangenen Monat recht schnell „Dunkler Dezember“, und das nicht nur wegen der wenigen Sonnenstunden. Traurige und unfassbar tragische Ereignisse in meinem privaten Umfeld zogen mir den Rest an Energie aus der Batterie. Gleichzeitig versuchte ich dagegenzuhalten, indem ich mir schöne Erlebnisse gönnte — ein 13,5-Stunden-Star-Wars-Film-Marathon gehörte unter anderem dazu. Aber auch solche Dinge kosteten Energie. Und da fiel das Bloggen einfach hinten runter. Vielleicht schaffe ich ja, das im neuen Jahr wieder aufzuholen, Themen sollte es gerade in diesem Jahr ja mehr als genug geben.

Da ich mich den vielen Wünschen der vergangenen Wochen nicht anschließen konnte, hier ein Wunschpunsch, in dem alles reinkommt: Euch allen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und ein gesundes, friedliches und fröhliches neues Jahr!