Freie Terminplanung

Kein Hochwasser, kein Glatteis, keine Pandemie: heute ist wieder das Dreikönigsschwimmen der DLRG Unterfranken in Würzburg. Schwimmer*innen der DLRG. Einer der Fixpunkte im Würzburger Kalender. Und diesen Kalender mit größeren und/oder mir wichtigen Terminen in Würzburg wollte ich mir mal schreiben, damit ich nichts verpasse oder besser mit anderen planen kann.

Die Termine hätte ich natürlich einfach in meinen Nextcloud-Kalender eingetragen können — die Nextcloud ist Dreh- und Angelpunkt meiner Kalender und Kontaktlisten, da vertraue ich keinem großen Konzern mehr –, aber ich wollte in diesem Jahr eh mal wieder das Thema „frei verfügbarer Veranstaltungskalender für Würzburg und Umgebung“ angehen. Und genauso wollte ich die neue Version der freien Veranstaltungsplattform Mobilizon ausprobieren und habe sie auf einem kleinen Server installiert. Und da dann eben die Würzburger Termine eingegeben. Falls ich einen wichtigen vergessen habe, gebt Bescheid. Ich habe mich von den „Veranstaltungshighlights“ auf wuerzburg.de und meinem Gedächtnis leiten lassen — beide nicht irre zuverlässig. 😉

Der Vorteil für euch: ihr könnt diesen „Würzblog-Tipps“-Kalender im iCalFormat herunterladen oder abonnieren. Für alle, die im freien sozialen Netzwerk, dem Fediverse, unterwegs sind — das Ding kann auch föderieren. Für alle andern habe ich daraus mal eine Tabelle erstellen lassen (die aktualisiert sich aber nicht automatisch).

Stürzt und stützt euch nicht zu sehr auf die Mobilizon-Instanz wuelender.de, ich bin da noch ganz schwer am Experimentieren und Ausprobieren. Ich habe auch noch ein Auge auf Gancio geworfen, was mir auch gut gefällt. Aber beiden fehlen Funktionen, die ich gerne hätte, oder machen Dinge nicht so, wie ich sie bräuchte. Aber mal sehen, vielleicht kann ich eines von beiden (oder eine ganz andere Software) dahin bringen, als Plattform für einen freien und aktuellen Veranstaltungskalender für Würzburg und Umgebung zu dienen.