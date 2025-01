Wieder Tauschschrank in der Sanderau angezündet

Wie asozial kann man denn sein? Wenige Monate, nachdem der Tauschschrank aus Holz in der Virchowstraße in der Sanderau von irgendwelchen Arschgeigen abgefackelt wurde, zündet vergangenen Freitag die gleichen oder nächsten Vollidioten den Nachfolger aus Metall an.

An dem Freitagabend sollen kurz davor zwei Jugendliche am Tauschschrank gesehen worden sein — die Beschreibung findet sich im Radiogong-Artikel. Ob die es überhaupt waren? Weiß man natürlich nicht.

Wer immer es was, ich würde gerne mal wissen, was in deren oder dessen Hirn — falls vorhanden — vorgeht.