Blog-Lebenszeichen Q4/2024-1/2025

Wie ihr Lieben vielleicht wisst, versuche ich schon immer den Blogs in und um Würzburg zu folgen. Für euch ergibt sich daraus die Blogliste, für mich ergeben sich viele RSS-Feeds, die mir neue Blogbeiträge anzeigen. Gerade in den vergangenen Jahren habe viele mit dem Bloggen aufgehört, weil keine Lust oder weil lieber Insta, Facebook, Twitter/X. Die RSS-Feeds dieser Blog lösche ich nicht, sondern verschiebe sie in die optimistische Kategorie „Ruhende Blogs“.

Die Blog-Webseiten gibt es oft weiterhin, doch regungslose Stille kehrte dort ein. Aber hin und wieder gibt es Lebenszeichen oder gar Auferstehungen. So wie in den vergangenen Monaten ein paar.

Er hat es selbst ausgerechnet: 1211 Tage lang gab es von Alex Sazyma in seinem Blog wuerzburcher.de (das mittlerweile besser kaschder.de oder laudenbacher.de heißen sollte) nichts mehr Neues zu lesen. Ende September hat sich das geändert (mit kleiner technischer Hilfe meinerseits) und seitdem hat er über einen Blocksbeutel geschrieben, in Erinnerungen an Fußball-Erinnerungen geschwelgt und den Lehrer raushängen lassen. Wie früher also! Schön, dass du wieder zurück bist, Alex!

Nicht ganz so lange war die Pause im Blog der Sängerin Sandra Buchner. Im Oktober hat sie sich zurückgemeldet, wenn auch nur um zu sagen, dass es eine weitere Pause gibt — diesmal mit Ansage halt. Aber trotzdem eine schöne Geste und ich harre der Dinge.

Neben Alex hat gestern mit Moggadodde ein weiteres Blog-Urgestein (sorry, ist aber so) nach etwa eineinhalb Jahren wieder in die Tasten gehauen und ihr Blog befüllt. Mit einem traurig-romantischen, tragikomischen Text über die veränderte Situation bei ihr daheim. Und unmittelbar danach noch mit einem Rezept für gekochte Nudeln. Ich freue mich, dass eine meiner Meinung nach besten Blogschreiberinnen der Region wieder die Bühne betreten hat und hoffe, dass sie vielleicht die alte Freude am Schreiben wiedergefunden hat.