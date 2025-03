Aufmunterungung

Es mag ja die eine oder den anderen mit nicht ganz so guter Laune an diesem Abend geben. Aber ihr müsste ja nicht gleich Tassen im Schrank zählen. Gönnt euch was Schönes. Zum Beispiel …

… hört doch mal lokale Podcasts an. Zum Beispiel Marius und Johannes mit ihrem Unter-Vier-Augen-Podcast, die sich in der aktuellen Folge 12 diesmal mit einem Film-Klassiker unserer … naja, gerade noch … Jugend beschäftigen, „Falsches Spiel mit Roger Rabbit“. Das ist mal Rückwärtsgewandtheit, die Spaß macht.

Oder lasst euch von Simon-Phillip Vogel was vorsingen. Simon hat sein Blog nun komplett in den Liedermacher-Modus geschaltet und ihm den dazu passenden Namen liedermacherleben.de verpasste. Und unterstützen in seinem Liedermacherleben kann man ihn jetzt auch auf Bandcamp.