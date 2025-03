Faschingszug gestreift

Ich meide den Faschingszug in Würzburg ja meistens. Was auf so ziemlich alle Faschingsveranstaltungen zutrifft — wenige Ausnahmen bestätigen die Regeln. Und auch heute bin ich bei dem tollen Wetter lieber am Main spazieren gegangen.

Am Mainkai sind mir dann aber immer mehr Narren begegnet, die aus der Innenstadt kamen. Ich dachte, der Faschingszug ist schon vorbei und ich könnte vielleicht mal am Ende der Sanderstraße mal spitzen. Also bin ich durch die Gassen am Kult vorbeigegangen — und mitten im Narrentreiben gelandet. Da habe ich mich auch gar nicht lange aufgehalten — außer mit einem kleinen Plausch mit einer Freundin, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe — und hab mich an Schlümpfen, Bienen, Polizistinnen, Krankenschwestern, Footballspielern, Willy Wonkas und Nikoläusen in Richtung Sanderau vorbeigedrängt. Aber immerhin: ich war bestimmt fünf Minuten beim Faschingszug dabei.

Aber so gibt es hier im Blog tatsächlich seit langer Zeit mal wieder zwei Bilder vom angeblich größten Faschingszug Süddeutschlands — was mehr über den Fasching in Süddeutschland aussagt als über den in Würzburg.