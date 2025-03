Rollenspieltag, gratis, gut, gruppig, gruslig, gemeinsam, gewürfelt und grrrrrrr

Wer eine Vorliebe für Orks, Dämonen, Barden, Cyborgs, Zauberinnen, Drachen, Untote, Zwerge, Elfen oder Kriegerinnen hat, sollte sich mal am Samstag nicht so viel vornehmen. Denn am 15. März starten in Deutschland Gratis-Rollenspiel-Tage und an diesem Tag laden in Würzburg der Verein Fantasy-Spiele Würzburg, die Würfelmeister und Hermkes Romanboutique ab 10 Uhr in die AMV zu einem langen Tag rund um das Spielgenre Rollenspiel ein.

Ich will auch mal hingehen. Denn obwohl ich den 1980ern mit Rollenspielen begonnen hatte, maßen sich meinen Spielpausen bis heute doch eher in Jahrzehnten und Jahren als in Wochen und Monaten und ich sehe mich selbst immer noch als Anfänger. Aber ich mag es bis heute, mich mit ein paar Mitspieler*innen in ein Abenteuer zu stürzen. Ob ich als kettenrauchende und übergewichtige Medizinerin Dr. McBread Dämonen jagte oder als die verschlossene technomagische Privatermittlerin Nerimac Py mein Stück vom kriminellen Kuchen abschneiden wollte — ich erlebte nicht nur tollen und verrückte Geschichten, nein, ich war ein Teil davon. Und ich würfle gern.

Morgen können interessierte Einsteiger oder abgebrühte Spielerinnen sich ab 10 Uhr bis abends 20 Uhr in der Akademisch Musikalische Verbindung (AMV, im gleichen Haus wie das Chambinzky) treffen, zum Spielen, Austauschen, Entdecken, Kennenlernen, Finden, Würfeln und Abenteuern. Es gibt auch eigenen Spielrunden für Kinder.