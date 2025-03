Was seit gut zwei Jahren das Zukunftshaus in Würzburg ist, hat seinen Ursprung zu einem guten Teil im Verein Zukunftswerk. Und der feiert heute am Samstag seinen 6. Geburtstag, wenn auch fünf Tage zu spät.

Aber 12 Uhr steigt die Party am und im Zukunftshaus in der Augustinerstraße. Je nach Energie und Rollenspieltag schaue ich auch mal vorbei. So oder so — alles Gute zum Geburtstag, liebes Zukunftswerk. Schön, dass es euch gibt!