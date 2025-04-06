Auch wenn es erst ganz schön kalt war — da habe ich mich vom Sonnenschein täuschen lassen –, bin ich heute zum Residenzlauf gegangen. Zum Zuschauen, mit ein bisschen Wehmut, denn meine aufkeimende Lauffreude vor drei Jahren wurde von PostCovid-Verdacht™ vorläufig erstickt. Aber irgendwann bin ich auch wieder mal auf der Strecke und nicht nur daneben.

Dafür habe ich das Treiben auf dem und um den Residenzplatz beobachtet und war erstaunt über die wirklich vielen tausend Teilnehmer — manche zuerst mit Mütze auf. So viele, auch auf der Zehn-Kilometer-Strecke, dass ich vergeblich nach zwei Freunden Ausschau gehalten habe, die da mitliefen. Dafür habe ich halt ein paar andere Läuferinnen und Läufer fotografiert.