Freunde und Haie

Ich komme gerade kaum zum Bloggen, obwohl ich total Lust habe und es Stoff genug gäbe. Das teilweise widersprüchliche Geflecht aus „irre viel zu tun auf der Arbeit, urlaubsreif, sozialhungrig, unternehmungslustig, gesundheitlich mal wieder in einer nicht so tollen Phase“ hat mir so ziemlich alles abverlangt, da war nur wenig Zeit zum Tippen.

Was zum Beispiel passierte und im Würzblog zumindest Erwähnung finden sollte …

… ich war mal wieder auf einem Konzert. Im B-Hof bei den Fliegenden Haien. Dazu gibt es einen zu 90 Prozent fertigen Blogbeitrag — Daumen drücken für die restlichen zehn Prozent.

… nach gefühlt zu langer Zeit habe ich mich mal wieder mit Hans „Haenson“ Will vom Kitziblog getroffen, eine mehr als Jahrzehnte dauernde Bloggerfreundschaft.

… nach einer gefühlt und wirklich noch viel längeren Zeit habe ich mich auch mit meinem Würzmischung-Podcast-Partner Alex getroffen, eine ebenso lange Bloggerfreundschaft. Und zur Info: Das Würzmischung-Projekt ruht nur, zumindest nehmen wir uns immer wieder mal vor — wie auch vor ein paar Tagen –, dass wir wieder podcasten. 🙂

… und meine so ziemlich älteste Bloggerfreundschaft hat sich digital auch wieder gemeldet: Der Rööö. Mit weiteren Ideen.

… ich es gleichzeitig angenehm und gruselig finde, Anfang April nur im Hoodie nachts auf dem Balkon oder am Main zu sitzen zu können.

Was noch keine Erwähnung im Blog fand, aber es eigentlich mal müsste …

… die nahende Bürgermeisterwahl. Noch schwieriger als sonst für mich, eine Entscheidung zu treffen.

… meine Idee für ein digitales Großprojekt

… eine Menge gewesene und kommende Kulturveranstaltungen

… der furztrockene und sommerliche Frühling in Würzburg

… und tausend andere Dinge