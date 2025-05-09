Comics, Zukunft, Flöhe und internationale Genüsse

Hektische Tage liegen hinter mir. Während ich allerdings diesen Text schreibe, habe ich die Füße im Wasser und genieße das Zwitschern der Vögel. Ich bin ein paar Tage verreist — und das, wo in Würzburg echt schöne Veranstaltungen sind. Die lege ich nun euch ans Herz.

Zum einen ist Gratis Comic Tag am Samstag, 10. Mai. Und da gibt es in Würzburg keinen besseren Ort, den zu begehen, als in Hermkes Romanboutique. Alle Fans von gezeichneten Geschichten sollten an dem Tag mal ab 10 Uhr in der Valentin-Becker-Straße vorbeischauen. Nicht nur, um die namensgebenden Comic-Proben kostenlos abzugreifen, sondern auch um interessante Leute zu treffen, Leckeres vom Grill zu essen (auch Vegetarisches, Danke dafür), im Laden zu stöbern (und da kann man super stöbern) oder sich von Zeichnerin Liz Baitler was naja, eben zeichnen zu lassen.

Gebrauchte Comics kann man am Samstag im wahrsten Sinne kiloweise in der Romanboutique kaufen, alles andere gibt es am gleichen Tag beim Adalber-Flohmarkt rund um die Adelbero-Kirche zu kaufen. Ein sehr, sehr schöner Flohmarkt.

Mit dem Zukunftsfest in der Eichhornstraße in Würzburg beginnt am Samstag die Zukunftswoche in Mainfranken. Beim Zukunftsfest sind viele Organisationen und Institutionen, die sich in irgendeiner Weise mit Nachhaltigkeit und positiven Zukunftsentwürfen beschäftigen, mit Ständen vertreten, Musik und Essen sind dort auch zu finden. Die vielen dezentralen Veranstaltungen der gesamten Zukunftswoche findet ihr auf der Webseite.

Am Sonntag — Muttertag — wird auf dem alten Landesgartenschau-Gelände in der Zellerau wieder der Frühling International in Würzburg veranstaltet. Viele Internationale Gesellschaften, Migrantenorganisationen und Vereine sind dort mit Ständen zu finden — und oft auch mit landestypischen Gerichten –, man kann so schön über das Gelände schlendern und sich am multikulturellen Leben der Stadt erfreuen (fest bei mir im Programm ist da auch immer ein finnischer Wodka und ein irischer Whisky) .

Jetz, wo ich das alles geschrieben habe, finde ich es fast ein wenig schade, ausgerechnet diesem Wochenende nicht in Würzburg zu sein. Aber nur fast. 😉