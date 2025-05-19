Schöppeln bei Musik im Juspi-Park

Gestern war ich beim Juliusspital.Open im Park des … nun … Juliusspitals. Das kleine Weinfest mit Musik und Kunsthandwerk ist gar nicht so bekannt, wie ich gemerkt habe. Ich weiß nicht, ob schon immer unter diesem Namen, der klingt wie ein Tennisturnier, aber ein-, zwei- oder dreimal war ich schon dort.

Dabei ist das Ambiente allein schon einen Besuch wer, der Park ist echt schön. Und wenn es nicht der Park eines Krankenhauses wäre, würden dort vielleicht öfter mal Veranstaltungen stattfinden. Aber das eine Mal reicht ja auch. Für mich war es ein wirklich netter Nachmittag und Abend.