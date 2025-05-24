Mittelalterliches Feuer

Am Freitagabend musste ich mal raus und bin zum Mittelaltermarkt an der Leonhard-Frank-Promenade. Das Thema „500 Jahre Bauernkrieg“ ging bisher an mir so ziemlich vorbei, ich dachte mir, ich steige da mal mit einer Feuershow ein.

An diesem ersten Abend des Mittelaltermarkts war erst noch nicht so richtig viel los, man konnte ganz entspannt an den Zelten vorbeischlendern und zum Beispiel den Handwerkern beim mittelalterlichen Handwerken zuschauen. Und um 20 Uhr eben die Feuershow der Keilerey-Truppe. Ich fand es eigentlich noch zu hell dafür, aber toll war es natürlich trotzdem. Und voll dann doch vor der kleinen Bühne. (Auf vielen meiner Fotos wirkt es dunkler, als es tatsächlich war, ich habe recht kurz belichtet)

Auch wenn meine eigene Zeit als Kleinkünstler schon sehr lange zurückliegt, weiß ich solche Darbietungen zu schätzen und lasse mich begeistern. So auch diesmal. Das Spiel mit dem Feuer faszinierte mich wie immer. Dass die Keilerey noch versuchten, etwas Bauernkrieg-Geschichte in ihre Show einzubauen, verbuchte ich amüsiert unter „bemüht“. Hat Spaß gemacht.

Der Heimweg führte mich noch in die lokale Taverne „Anno Domini„, ein passender Abschluss des Abends in guter Gesellschaft.