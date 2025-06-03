Prä-Geblogstagsfrage

Ja ja, irgendwie ist es wie Weihnachten. Man weiß genau, wann es sein wird und plötzlich ist es da und nichts ist vorbereitet. Und so ist es mit dem 20. Geblogstag des Würzblog am kommenden Freitag, 6.6.2025.

In den Hoch-Zeiten des Würzblogs wurden solche Jahrestage groß und wild befeiert. Aber die Hoch-Zeiten der Blogs an sich und Würz-Blogs sind schon lange vorbei. Wobei, durch diverse geopolitische und digitale-geschaftliche-politische Krise bedingt, erleben Blogs tatsächlich wieder eine kleine Renaissance. So hieß es zumindest auf der re:publica in Berlin vergangene Woche, wo ich mal wieder war.

Von den vielen Bloggerinnen und Blogger ist nur noch ein kleines Häufchen geblieben, von denen etliche nur noch sehr sporadisch veröffentlichen. Ich darf mich da gar nicht aus dem Fenster lehnen, die Zeiten, in denen ich wie 2008 im Durchschnitt mehr als einen Artikel pro Tag herausgehaut habe, sind ebenfalls lange vorbei.

Andererseits — mir bedeutet das Blog immer noch sehr viel, auch wenn mir aktuell oft die Zeit und leider vor allem die Energie fehlt, blogge ich doch immer noch gern und habe auch nicht vor, damit aufzuhören (im Gegenteil, ich reaktiviere gerade eines meiner anderen Blogs).

Und so bleibt nur drei Tage vor dem runden Geblogstag für mich die Frage mit etlichen Unterfragen offen: Feier ich das? Wenn ja, wie? Und wo? Und mit wem?

Ich bin um Anregungen und Idee dankbar.