Micro-Party 20, 2 bis 8 ab 19 AD

Wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja gehadert, ob, wo, wann, wie ich morgen den 20. Geblogstag des Würzblog feiern kann und will. Jetzt ist es eingetütet: Ich bin morgen ab 19 Uhr im Anno Domini in der Sanderau, Weingartenstraße 24. Wer von euch Bloggerinnen und Bloggern und Leserinnen und Lesern zum Anstoßen kommen will, ist herzlich willkommen.

Reserviert habe ich „für zwei bis acht Personen“, ich bin doch recht sicher, dass der Geblogstag nicht mehr die kneipensprengenden Dimensionen haben wird wie früher. Und völlig allein bin ich nicht: Moggadodde hat sich schon mal angekündigt, die ja auch schon eine der nicht mal einer handvoll Menschen war, die unter Corona-Beschränkungen den 15. Geblogstag mitgefeiert haben. Und falls doch mehr als acht kommen — es findet sich schon ein Plätzchen.

Es kommen

Ralf

Moggadodde

Stefan

Steffi

Es kommen vielleicht

Marius

Julia

Es kommen nicht