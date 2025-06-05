Wenn schon keine Oberbürgermeisterin, dann halt Sozialreferentin

Heute wurde die neue Sozialreferentin der Stadt Würzburg gewählt, die Nachfolgerin der jetzigen Landtagsabgeordneten Hülya Düber. Und wie witzig: die neue Sozialreferentin ist Eva von Vietinghoff-Scheel. Ja, genau die Eva von Vietinghoff-Scheel, die vor wenigen Wochen noch Oberbürgermeisterin von Würzburg werden wollte. Das ist ja ein nettes Trostpflaster. Ob da beide Bewerbungen parallel liefen, mit Sozialreferentin als Plan B?

In einem Monat soll ja der dann freie Posten Martin Heiligs als Klimabürgermeister wieder besetzt werden. Das wird dann bestimmt Claudia Stamm. Dann würde das gesamte OB-Kandidat*innen-Quartett im Stadtrat sitzen. Ok, für den Posten dürfen nur Mitglieder das Stadtrats gewählt werden. Aber sie ist doch die Tochter von Barbara Stamm, da gibt es noch bestimmt ein Erbrecht. Und bei den Grünen war sie auch mal. Da kann man doch schon mal eine Ausnahme machen.