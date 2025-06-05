Heute wurde die neue Sozialreferentin der Stadt Würzburg gewählt, die Nachfolgerin der jetzigen Landtagsabgeordneten Hülya Düber. Und wie witzig: die neue Sozialreferentin ist Eva von Vietinghoff-Scheel. Ja, genau die Eva von Vietinghoff-Scheel, die vor wenigen Wochen noch Oberbürgermeisterin von Würzburg werden wollte. Das ist ja ein nettes Trostpflaster. Ob da beide Bewerbungen parallel liefen, mit Sozialreferentin als Plan B?
In einem Monat soll ja der dann freie Posten Martin Heiligs als Klimabürgermeister wieder besetzt werden. Das wird dann bestimmt Claudia Stamm. Dann würde das gesamte OB-Kandidat*innen-Quartett im Stadtrat sitzen. Ok, für den Posten dürfen nur Mitglieder das Stadtrats gewählt werden. Aber sie ist doch die Tochter von Barbara Stamm, da gibt es noch bestimmt ein Erbrecht. Und bei den Grünen war sie auch mal. Da kann man doch schon mal eine Ausnahme machen.
3 Gedanken zu „Wenn schon keine Oberbürgermeisterin, dann halt Sozialreferentin“
Wahrscheinlich ist, dass der Posten des 2. Bürgermeisters und Klimareferenten der Stadt Würzburg von den Grünen besetzt wird. Der Grund: sie sind die stärkste Fraktion im Stadtrat. Außerdem muss das Amt aus den Reihen des Stadtrats besetzt werden, da es mit dem Umweltreferat zusammenhängt. Und da wird (wie auch schon in diversen lokalen Medien berichtet) die grüne Fraktionsvorsitzende Sandra Vorlová als Nachfolgerin Heiligs gehandelt.
Könnte jedoch auch eine kurze Amtszeit werden, da ja schon im März 2026 die Kommunalwahlen stattfinden. Da wird sich dann auch die Zusammensetzung des Stadtrats und die Posten des 2. und 3. Bürgermeisters vielleicht wieder ändern. Wer weiß… Erbrecht in dem Fall wäre ja furchtbar. 🤣
Das mit Claudia Stamm als Bürgermeisterin war natürlich nur ein Scherz. Aber bei dem Bäumchen-wechsel-dich der vergangenen Monate müsste doch irgendwie ein Platz im Rathaus für sie drin sein, um es komplett zu machen. 😉
Nee, lass mal. Ist besser so wie’s ist. 😉