Ins nächste Blog-Jahrzehnt gefeiert

Danke an alle, die mit gestern zum 20-jährigen Bestehen des Würzblogs über Kommentare hier im Blog, über das Fediverse, mit einer Mail oder per Messenger gratuliert haben. Aber ein ganz besonderer Dank geht an diejenigen, die mit mir im Anno Domini gefeiert haben, also an (in der Reihenfolge ihres Erscheinens) Björn, Moggadodde, Stefan, Tanja, Lara, Nils, Steffi und Marius! Es war mir im wahrsten Sinne des Wortes ein Fest! Ich habe viel länger durchgehalten als gedacht, muss dafür heute aber etwas bluten. Aber das war es absolut wert!

Erkenntnisse des Abends, soweit ich mich gerade erinnere: