Danke an alle, die mit gestern zum 20-jährigen Bestehen des Würzblogs über Kommentare hier im Blog, über das Fediverse, mit einer Mail oder per Messenger gratuliert haben. Aber ein ganz besonderer Dank geht an diejenigen, die mit mir im Anno Domini gefeiert haben, also an (in der Reihenfolge ihres Erscheinens) Björn, Moggadodde, Stefan, Tanja, Lara, Nils, Steffi und Marius! Es war mir im wahrsten Sinne des Wortes ein Fest! Ich habe viel länger durchgehalten als gedacht, muss dafür heute aber etwas bluten. Aber das war es absolut wert!
Erkenntnisse des Abends, soweit ich mich gerade erinnere:
- Im Anno Domini gibt es nur Kleinigkeiten zu essen.
- Erdnussflips können eine vollwertige Mahlzeit sein
- Es gab bereits in den 90ern eine kleine Glasfaser-Enklave auf dem tiefsten unterfränkischen Land.
- Auch wenn ich mir es nicht vorstellen kann: Liam Neeson spielt die Hauptrolle in einem neuen Film der „Die nackte Kanone“-Reihe (mehr dazu in der aktuellen Folge des Unter-Vier-Augen-Podcasts von Marius)
- Es gibt UFO-Kürbisse
- Ich mag die König-der-Blogger-Krone nicht mehr tragen. (Ok, mochte ich ja eigentlich noch nie). Irgendwie ist der Gag für mich durch.
- Ich mag das neue Anno Domini immer mehr. Das war da ein echt netter Abend.
7 Gedanken zu „Ins nächste Blog-Jahrzehnt gefeiert“
Lieber Ralf,
auch ich möchte Dir und Deinen Blogs ganz herzlich gratulieren.
Wir kennen uns noch keine zwanzig Jahre. Aber ich wurde schon bald auf Dich aufmerksam, als ich mich mit dem Thema der eigenen Website beschäftigte.
Vielen Dank für Deine Unterstützung bei der Lösung diverser Problemen, die ich in der Vergangenheit hatte!
Der inhaltliche Wert unser aller Blogs ist den meist krampfhaft um Aufmerksamkeit buhlenden Social Media-Aktivitäten weit überlegen, vor allem ist er sehr viel schneller erkennbar.
Machen wir also alle weiter!
Ich freue mich jedenfalls, wenn ich hier und anderswo Neues von Dir lesen kann. Meist weiß ich dann auch, wie es Dir gerade geht.
Beste Grüße
Gerald
Es war wirklich ein kleines, feines Fest! Nochmal tausend Dank für die Einladung (im mehrfachen Sinn)!
Sehr schön auch, die anderen Blogger*innen aus Würzburg mal kennen zu lernen. Und noch schöner, dass mir zuvor unbekannte Menschen den Unter Vieraugen-Podcast hören!
Kurioser, kleiner Fun Fact: wie ich heute erst gelesen habe, feierte ein anderer Blogger, dessen Blog ich seit langem verfolge, am gestrigen 6.6.2025 seinen 19. Geblogstag.
