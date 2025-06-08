Geblogstag-Nachklapp: Netzwerkeffekte

Kaum hatten wir es beim Geblogstag des Würzblog bei der kleinen Feier und im Artikel darüber, wie wichtig es ist, dass sich Blogs mehr vernetzen und dass wir das mehr tun sollten, schon hatte es einen Effekt.

Das Würzblog hat es nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder in den Blog-Aggregator und -Themen-Entdecker-Dienst Rivva geschafft, sogar in die Top-10. Ok, „nur“ als Mit-Verlinker auf die neue Folge des Unter-Vier-Augen-Podcasts, aber immerhin. Der wirkliche Gewinner ist Podcaster Marius und die nackte Kanone-Episode.

Screenshot der Rivva-Startseite vom 8. Juni 2025, 11.41 Uhr.

Bemerkt habe ich das, weil ich den RSS-Feed von Rivva abonniert habe — das war auch so ein Thema bei der Geblogstagsfeier. Und ich kann jeder und jedem mit Interesse an digitaler Unabhängigkeit nur empfehlen, sich mal mit dem Theme Feeds auseinanderzusetzen.