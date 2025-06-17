Aggroautos

Was ist denn heute mit den Autofahrern los? Zumindest mit denen in der Münzstraße/Peterstraße? Da werde ich heute Morgen, als ich mit dem Rad auf dem Weg in die Stadt zur Arbeit bin, von einem SUV-Fahrer angekackt. Ja, Autofahrer, ich habe dich rechts überholt, als du an der Ampel standst. Und ja, ich bin neben einem anderen Fahrrad gefahren. Aber beides darf ich, um so mehr, als dass mehr als genug Platz neben dir und die Münzstraße und Peterstraße schon seit über fünf Jahren Fahrradstraßen sind.

Und gerade eben auf dem feierabendlichen Rückweg werde ich in der Münzstraße wieder von einem Autofahrer angekackt. Ja, ich fahre in Richtung Sanderau. Und du dürftest die Münzstraße mit dem Auto nicht in diese Richtung fahren. Ich als Fahrradfahrer aber schon. Es wäre auch schade um die Mühe, die sich die Stadt mit den ganzen Linien auf der Fahrbahn und der Ampel an der Kreuzung zum Sanderring gemacht hat, wenn man in diese Richtung nicht fahren dürfte.

Was geht mit euch, Autofahrer? Ist euch im Auto zu heiß? Beim Tanken zu viel Benzindämpfe eingeatmet? Bleibt mal ganz locker am Lenkrad.