Heißer Sommersamstag

Samstag, heißester Tag dieses Sommers in Würzburg. 33 Grad Celsius, wenn man verschiedenen Thermometern glauben darf. Und ich hätte nichts dagegen, wenn das schon der Temperaturrekord für dieses Jahr gewesen wäre.

Meine Dachwohnung war zum Glück von den kühleren Tagen zuvor noch nicht so aufgeheizt, und so stieg die Temperatur nicht über gut 28 Grad — Dank einer Bastelsession die Nächte davor kann ich das jetzt über zwei Räume messen.

Aber 28 Grad reichten mir auch, um mich möglichst wenig in der Wohnung aufzuhalten. So ging’s erst mal raus zu einem Morgenspaziergang am Main entlang Richtung Randersacker. Und ich weiß nicht, wie warm es da schon zwischen 9 Uhr und 10 Uhr war — aber es war warm genug, dass es noch mehr anstrengte, als es da bei mir eh schon tut, und meinen kleinen Wasservorrat schneller schrumpfen ließ als vermutet.

Darum bin ich bereits zwischen Würzburg und Randersacker wieder umgekehrt und in die Stadt gelaufen. Und dort dankbar meine Trinkflasche am Marktbärbel-Brunnen aufgefüllt, am Markt Gemüse eingekauft, einen Kaffee getrunken und wieder ab nach Hause. Denn in der Innenstadt und speziell am Marktplatz war es schon am Vormittag unangenehm heiß.

Beim Kaffee in der Stadt gab mir eine Freundin den Tipp, ins Freibad gehen, sprich ins Dallenbergbad. Mit dem Fahrrad von daheim aus brauche ich nicht mal zehn Minuten dahin. Und so ist der alte Nichtschwimmer in der Hitze zum Dalle geradelt, nur um da erste Mal in einer irre langen Schlange zu landen. Was mich ein wenig wunderte, denn mittlerweile gibt es ja Online-Tickets, da sollte es eigentlich keine langen Schlangen mehr vor dem Kassenhäuschen geben — später hörte, dass angeblich der Onlineverkauf an dem Tag nicht funktioniert hätte. Aber besagte Freundin war bereits im Dalle und reichte mir nach einem verzweifelten Anruf ihr Mehrfachticket über den Eingang und ich kam doch schnell rein.

Und ja, im Dallenbergbad konnte man es am Samstag aushalten. Natürlich war da ordentlich was los, aber das Gelände ist ja wirklich groß und so verteilte es sich. Wer allerdings in Ruhe seine 100 Bahnen schwimmen wollte, hatte vermutlich eher Pech. Und die Pommes-Schlange soll auch sehr lang gewesen sein, wie ich hörte. Aber jede und jeder weiß ja — die besten Pommes gibt es immer im Schwimmbad.

Kaum daheim wieder angekommen, meldete sich meine Schwester. Sie ist in spontan in Würzburg und ob wir uns nicht in einem Biergarten treffen wollen? Wollten wir natürlich und wir hatten einen sehr schönen frühen Abend im Residenzbiergarten — mit Bonus-Gast Mutter. Das Dornheim wäre mir zwar lieber gewesen, aber logistisch bot sich die Resi an. Der Service klemmte manchmal und war etwas verwirrt, aber das trübte die Familien-Biergartenfreude nicht. Nur mein Bruder hätte die Sache noch perfekt gemacht.

Der Abend war für mich danach aber immer noch nicht beendet. Nur leicht angeschickert kam ich mit meiner zauberhaften Begleitung noch auf die Idee, das nahegelegene Bürgerspital-Weinfest zu besuchen. Ich mag das Weinfest dort im relativ kleinen Innenhof ganz gern. Schon zu Zeiten, als es noch nicht so angesagt und etwas gemütlicher war. Seit ein paar Jahren gibt es dort auch Live-Musik, und so ist der Abend auch davon abhängig. Am Samstag legte ein DJ Partymusik auf. Eh nicht so ganz mein Ding auf Weinfesten, war mir die Akustik eher unangenehm. Hinten, wo wir standen, kamen nur noch die Bässe so wirklich durch — die dafür recht laut. Ein paar Standortwechsel linderten das Problem zwar etwas, aber so richtig gut fanden wir es dann doch nicht. Das Publikum war mir auch fast ein bisschen zu „schicki“. Nach einem Glas Silvaner — in Sachen Wein macht man beim Bürgerspital meiner Meinung nach nie was falsch — ging es dann doch mal nach Hause. In eine immer noch 28 Grad Celsius warme Wohnung.

Sonntag hab ich nix gemacht. Aber auch so gar nix.