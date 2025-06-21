Umsonst & Draussen 2025, Tag 2

Auch am Freitag war ich natürlich beim Umsonst & Draussen auf den Würzburger Mainwiesen. Wobei, so natürlich war das dann auch nicht, der Tag zuvor, so sehr ich mich da auch versucht habe zu schonen, steckte mir am Freitagnachmittag noch ziemlich in den Knochen.

Kurz nach 18 Uhr nahm ich meinen Platz in der Warteschlange vor dem Einlass ein. Die Schlange war nicht ganz so lang wie am Donnerstag, allerdings ging es nicht so schnell voran wie am Donnerstag. Vielleicht ist die Wartezeit in der U&D-Einlassschlange eine universelle Erhaltungsgröße, wer weiß.

Es war ein für mich perfektes Festivalwetter an dem Tag. Zwar war es schon so sonnig, dass man sich eincremen sollte, aber ein stetiges, leichtes kühles Lüftchen machte es doch recht angenehm. So angenehm, dass sich manche abends sogar etwas überzogen. Also, Kleidung meine ich damit.

Stereobier auf der Pallettenbühne

Ich glaube, mein erstes ziemlich komplettes Konzert des Freitags war Stereobier auf der Pallettenbühne, die sogar mir als Nicht-mal-Mono-Bier-Trinker richtig gefielen. Krachigen Punk-Was-auch-immer, lustig, spielfreudig. Und das Konzert gut besucht, so gut, dass Fotos nur mit ausgestrecktem Arm ins Blaue machen konnte.

Sturle Dagsland auf der Drinnen-Bühne des U&D

Das zweite komplette Konzert war Sturle Dagsland auf der Drinnen-Bühne, mit seinem Bruder Sjur. Und ich wusste gestern schon, dass ich heute nicht weiß, was ich darüber schreiben soll. Es war definitiv besonders. Aber wie ordne ich das ein? Sturle singt falsettartig. Singt er überhaupt? War das Norwegisch? Oder nur Laute? Kann man das schon zum Jodeln zählen? Und Sjur, ganz rechts im Halbdunkel. Bläst er in eine Trompete und verfremdet den Sound elektronisch? Sphärische, unterweltliche Klänge entstehen, Teppiche aus Bässen mit Stickereien aus schrillen Schreien … dann plötzlich harten Beats, wird das Techno? … und schon im nächsten Lied ist alles wieder anders …

Es ist einfach schwer zu beschreiben, was die beiden Brüder da abgeliefert haben. Avantgarde irgendwie, aber selbst da müsste man eine eigene Schublade schnitzen, in die sie dann doch nicht passen. Es war interessant im besten Wortsinn und ein Erlebnis, dass man auch auf dem U&D nicht alle Tage hat. Das Publikum war sich auch nicht ganz einige, manche gingen zwischendrin, andere kamen erst und blieben. Ich blieb. Einzig etwas schade waren die langen Pausen zwischen den Liedern, in denen der Bann etwas brach.

Alles andere vom U&D-Freitag muss etwas warten, ich mache mich jetzt auf den Weg zum U&D-Samstag. Und dann mal schauen, ob die Kraft noch für den Sonntag reicht. Ich merke, es wird eng.