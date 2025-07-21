Gerade habe ich bemerkt, dass in den Artikelentwürfen zwei Geblogstags-Wünsche hängengeblieben sind. Denn Anfang Juli wurde zwei Würzburger Blogs 20 Jahre alt, genau wie das Würzblog einen Monat zuvor. Jetzt aber schnell, bevor es vermonatet ist.
Da wäre wuerzburcher.de — früher als liveh8.de bekannt — von meinen Würzmischungs-Co-Podcaster Alex Sazyma. Das erblickte am 1. Juli 2005 das digitale Licht der Welt und auch wenn der Würzburcher nach Laudenbach in Main-Spessart gezogen ist, zähle ich ihn noch zu den Würzburger Bloggern. Eine Woche später, am 8. Juli 2005, legte Ulrike für ihr Kraut-und-Rüben-Blog den Schalter um und 20 Jahre später ist es voll mit Rezepten, Reiseberichten und eben Kraut und Rüben.
Euch beiden nachträglich alles guten zum runden Geblogstag! 🙂
5 Gedanken zu „Zwei nachträgliche runde Geblogstagsgrüße“
Lieber Ralf, vielen Dank für die Erwähnung und die Glückwünsche! Du bist ja hier in Würzburg sozusagen wie der „Vater“ der Bloggerszene (sofern man das inzwischen noch so bezeichnen kann (???)) und versuchst die Fäden immer wieder irgendwie zusammen zu bringen. Danke auch dafür!
Dann machen wir halt alle „weiter so“.
LG, Ulrike.
Erwähnungen