Zwei nachträgliche runde Geblogstagsgrüße

Gerade habe ich bemerkt, dass in den Artikelentwürfen zwei Geblogstags-Wünsche hängengeblieben sind. Denn Anfang Juli wurde zwei Würzburger Blogs 20 Jahre alt, genau wie das Würzblog einen Monat zuvor. Jetzt aber schnell, bevor es vermonatet ist.

Da wäre wuerzburcher.de — früher als liveh8.de bekannt — von meinen Würzmischungs-Co-Podcaster Alex Sazyma. Das erblickte am 1. Juli 2005 das digitale Licht der Welt und auch wenn der Würzburcher nach Laudenbach in Main-Spessart gezogen ist, zähle ich ihn noch zu den Würzburger Bloggern. Eine Woche später, am 8. Juli 2005, legte Ulrike für ihr Kraut-und-Rüben-Blog den Schalter um und 20 Jahre später ist es voll mit Rezepten, Reiseberichten und eben Kraut und Rüben.

Euch beiden nachträglich alles guten zum runden Geblogstag! 🙂