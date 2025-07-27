Leicht wässriges Sommerfest in der Sanderau

Ach Mensch, so schade. Da haben sie ein wirklich süßes kleines Straßenfest in der Sanderau hier geplant und aufgebaut und hätten das beste Wetter verdient. Aber Wetter kennt keine Gerechtigkeit. Es wurde ein bisschen ein verregneter Sommersamstag hier in Würzburg.

Zumindest der Nachmittag fiel ziemlich ins Wasser, aber Mittag regnete es immer wieder mal und am frühen Nachmittag goss es dann wirklich aus Eimern. Mein Gießwasservorrat auf dem Balkon freute sich, das Sommerfest drei Straßen weiter gar nicht. Und mein Kaffeetrinken mit Mutter dort wurde auch nichts.

Musik vom Laster

Am späten Nachmittag wurde das Wetter wieder besser und ich bin doch mal ein Stündchen in die Platenstraße. Und da war echt schön. Nachbarn, Ex-Nachbarinnen, Kolleginnen, Ex-Kollegen, Kundinnen, Bekannte, viele Kinder … es war eine im besten Sinne nette Stimmung. Das Anno Domini, das sich immer mehr zur Stadtteil-Kneipe entwickelt, schenkte Bier und Wein aus, es gab Kaffee und Kuchen (vermutlich war vom Nachmittag noch einiges übrig), Metzgerei Naser verkaufte Würscht und Käsestangen (wenn ich recht gesehen habe).

Und Live-Musik gab es auch, ziemlich cool einfach hinten aus einem LKW heraus. Die Leute saßen an Tischen, gingen mal von einem zu anderen, quatschten, lachten, die Kinder sausten auf der Kistenrutsche und Bobbycars herum, es war dann doch noch ein versöhnlich guter Abend beim Sanderauer Sommerfest. Es war fast schade, dass ich nicht lange bleiben konnte, ich war noch bei einer Freundin zum Essen eingeladen. Aber es würde mich freuen, wenn es im kommenden Jahr wieder so ein Sommerfest – oder auch ein Frühlings- und Herbstfest – geben würde. Das tut einem Stadtteil und den Menschen dort auch ganz gut.

Ein großes Dankeschön an alle, die an dem Sommerfest mitgearbeitet haben, in welcher Form auch immer.