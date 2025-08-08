Auf dem Wochenendezettel stehen …

Man sollte ja meinen, dass langsam das Sommerloch in Würzburg ankommt. Ja, ein bisschen, aber nein, irgendwie nicht so richtig.

Was steht denn beispielsweise für das Wochenende auf dem Zettel?

Da wäre Samstag und Sonntag das Gemeinsam-Dreisam-Festival im Dornheim. Livemusik im Biergarten, Karten nur an der Kasse.

Wir hätten auch einen Musiksommer am Hubland von Freitag (genaugenommen seit genau jetzt) bis Sonntag. Musik im Innenhof der THWS am Saulangerstraßennamenheinrichsleitenweg. Bei schlechtem Wetter wären die Konzerte im Hörsaal dort, aber es sieht bisher ganz gut aus.

An der Mainlände in Eibelstadt ist am Samstag und Sonntag Open-Air-Kino (im Central den ganzen August über), natürlich mit dem schon fast traditionellen Musiker*innen-Biopic, diesmal Bob Marley.

Ich selbst gehe heute zur Sommerbühne des Chambinzky in den Innenhof der Erlöserschwestern, da gibt es den Glöckner von Notre Dame.