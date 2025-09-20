Stadtfest-Stippvisite

Wie ihr vielleicht wisst, mag ich im Grunde ja das Stadtfest in Würzburg. Ok, in den zwei Worten „im Grunde“ steckt eine ganze Menge, was ich daran nicht mag und mich nervt. Aber ich bin nun mal ein Stadt-Romantiker und finde es schön, wenn die Stadt ein Fest feiert. Oder eben der örtliche Stadtmarketing-Verein.

Doch in diesem Jahr schaffe ich es so gut wie gar nicht in die Innenstadt an den beiden Stadtfesttagen. Gestern war bei mir einfach kein Quäntchen Energie mehr dafür da und heute kaum Zeit. Nur am Vormittag konnte ich mal vorbeischauen. Schnell vorbei an den Zeubelrieder Musikanten am Unteren Markt — ja, die Musikauswahl fällt bei mir oft unter „im Grunde“ — hoch zum Oberen Markt, wo wie an fast jedem Stadtfestsamstag die unbesungenen Helden des Jazz, „The Blue Jazz Three“, tapfer und unbeirrt vor keinem bis wenig Publikum spielten. Mit dabei Jörg „Doc“ Meister von der Jazz-Ini und Stefan Hetzel.

Ich ließ mich dann noch etwas durch die Stadt treiben, hörte kurz dem Gospelchor beim Stadtfest-Gottesdienst in der Eichhornstraße zu und bin dann zu Köhlers Vollkornbäckerei an der Alten Mainbrücke. Die Pause bei meinem ersten Federweißen diesen Jahres und beim vegetarischen Zwiebelblootz hat mir gutgetan. Und bevor Einwände kommen, dass ein Zwiebelblootz ohne Speck kein Ziebelblootz sei: Doch ist er. Es heißt ja nicht „Speckblootz“. Und außerdem: Ziebelblootz ist, was im Kopf passiert. Oder in dem Fall im Darm.

Ich wünsche allen einen schönen Stadtfestsamstagabend!