40: Immer im Immerhin hin und weg

Mitte der 80er ist in Würzburg einiges entstanden, was heute noch Bestand hat und die Stadt prägt. Damit meine ich nicht das Congress Centrum, das 1985 eröffnete, sondern mehr kulturell. 1983 schon das Chambinzky, 1987 endlich das Cairo und eben 1985, in der Mitte der Mitte, das Theater am Neunerplatz — und das Immerhin. Und das Immerhin feiert seit Mittwoch Geburtstag. Den 40.

Ich habe mich am Mittwoch am sehr späten Nachmittag in den Untergrund der Posthalle am Bahnhof begeben. Der Teil für die geladenen Gäste der Feierstunde war gerade in die Hallo-und-Häppchen-Phase übergegangen, alle Reden geredet. Zu den Feierlichkeiten war ich eingeladen und aus den Angaben auf der Immerhin-Website wurde ich nicht ganz schlau, ich bin aber optimistisch gewesen, dass das dort erwähnte „reguläre Konzert“ des schwedischen Singer/Songwriters „Meadows“ bedeutete, dass das ein Konzert für alle ist, so mit Eintritt und so.

Meine eigene Geschichte mit dem Immerhin reicht keine 40 Jahre zurück, sondern 31 Jahre. Im Gründungsjahr wohnte ich noch in Schweinfurt und ging dort in die Schule. Später studierte ich Informatik in Würzburg, wohnte aber nach wie vor in Schweinfurt und pendelte mit dem Zug, mit dem Auto oder mit dem Motorrad als Mitfahrer. 1994 wechselte ich nicht nur den Studiengang. Meine damalige Freundin begann in Würzburg eine Ausbildung und wir beide zogen von der Arbeiterstadt in die Uni- und Beamtenstadt. Und für mich begann nach mehreren Semestern an der Uni endlich so richtig das Studierendenleben.

So zum Beispiel bei den Semesterpartys der Theologischen Fakultät, den Theo-Feten. Die waren recht wild und fanden während meiner gesamten Studienzeit im Immerhin statt. Im alten Immerhin, im „Haus mit der Sonne“, ein Bau am Friedrich-Ebert-Ring, nicht weit weg vom Gericht. Schon damals etwas runtergeranzt, aber sehr gemütlich und einladend. Und klein. Die Anzahl der Studierenden in der Theologie war damals deutlich größer als heute, aber im Vergleich zu vielen anderen war es doch ein eher kleiner Studiengang. Doch es reichte aus, das kleine Immerhin komplett zu füllen. Perfekt für eine großartige Party. Schlecht für die Luft — es war Mitte der 80er, da wurde durch die Bank noch heftig geraucht. Ein paar Jahre später auch ich.

Feinster Punkrock aus Schweinfurt: Scallwags 2006 im alten Immerhin

Abseits der Theo-Feten war ich während des Studiums und danach nur sehr selten im Immerhin, nur hin und wieder mal zu einem Konzert. Das änderte sich ein bisschen, als ich mit dem Bloggen anfing. Zu dieser Zeit bloggten auch noch viele anderen Menschen, unter anderen „Whole Lotta Pete“, der damals schon zum ehrenamtlichen Immerhin-Kernteam gehörte — und bis heute dazu gehört. Und auf Einladung von Peter fanden ein paar der ersten Bloggertreffen in Würzburg im Immerhin statt. Und das waren wahrlich nicht die schlechtesten, da werden heute noch Lieder von gesungen. (Auch, weil damals Lieder gesungen wurden).

Dadurch, dass das Immerhin in zwei doch recht prägenden Strängen meines Lebens eine Rolle spielte, wuchs auch meine emotionale Bindung zu diesem … Ort. Wobei, es war nicht nur der Ort. Das wurde mir spätestens dann klar, als das Immerhin Ende Oktober 2009 das „Haus mit der Sonne“ verlassen musste. Das Immerhin waren die Menschen, die dahinter standen und noch heute dahinter stehen. Und die krempelten wie immer die Ärmel hoch und machten sich auf die Suche nach einer neuen Bleibe. Die sie dann 2010 gefunden hatten. Nein, nicht in der Neubaustraße, sondern im Keller der damals neu umgenutzten Posthalle. Gewohnt klein und gleichzeitig riesengroß.

Das Erbe, dass das Immerhin im Grunde aus einer Teestube der evangelischen Kirche entstanden ist, bemerkt man nicht offensichtlich. Aber im Grunde ist das Immerhin nach wie vor ein Jugendkulturtreff in Trägerschaft der evangelischen Jugend im Dekanat Würzburg. Was fast schon witzig ist, denn etliche der Besucher*innen sind — meiner subjektiven Wahrnehmung und manchen Gesprächen nach — ist nicht unbedingt kirchlich verwurzelt oder haben eher sogar eine Anti-Haltung gegenüber Kirche im Allgemeinen. Ich habe den Eindruck, manchen ist die Trägerschaft sogar etwas peinlich und sie reden nicht gerne drüber. Dem evangelischen Dekanat ist das offensichtlich Wurscht, es mischt sich meines Wissens nicht in die Arbeit des Immerhin-Teams ein.

Die japanische Band „Guitar Wolf“ 2012 im Immerhin.

Warum auch? Im Grunde lebt das Immerhin viele zutiefst christliche Werte mit seiner Offenheit, seinem geschwisterlichen Miteinander, seiner Solidarität mit Menschen und Kulturen nicht aus der Mitte der Gesellschaft. So grob, wild und hart die Musik in dem winzigen Konzertraum auch für manche klingen mag, so grob, wild und hart manche Gäste für Außenstehende vielleicht erscheinen mögen — in nur wenigen Locations in Würzburg fühle ich mich als nur gelegentlicher Zaungast so willkommen und so sicher wie im Immerhin. Ja, da gibt es Alkohol und der wird auch getrunken. Aber keine harten Sachen und Wasser und Tee gibt es immer für Null Euro. Ich hatte dort noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht. Hätte ich Kinder, wüsste ich sie dort gut aufgehoben.

Zurück zum Mittwoch. Es gab mehrere freudige Überraschungen für mich. Einen Ex-Kollegen-in-Ruhestand von der Main-Post hinter der Theke zu sehen. Daniel vom Dasaweb-Blog mal wieder sehen und kurz sprechen. Charlie Heidenreich wieder ziemlich geschmeidig laufen und stehen sehen. Viele nette Menschen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, jetzt wieder zu erleben und zumindest ein paar Worte mit ihnen zu wechseln. An solchen Tagen merke ich, wie mir das fehlt und wie mich meine gesundheitliche Fußfessel frustet.

Und eine weitere Überraschung: Das Konzert von Christoffer „Meadows“ Wadensten kostete gar keinen Eintritt. Der Schwede ist eigens für die Feier im Immerhin nach Deutschland gekommen. Wer sich fragt, wie es kommt, dass Christoffer und das Immerhin so enge sind — ruhiges Singer/Songwriting hört man eher selten auf der dortigen Bühne –, ich habe da eine Erklärung im Netz gefunden:

„[…] In Würzburg beginnt die Geschichte mit den Wohnzimmern bereits im Jahr 2015. Damals suchte Christoffer für seine Tour noch nach Wohnzimmern, in welchen er kurzfristig auftreten wollte. Spontan fand sich durch eine feucht-fröhliche Thekenkonversation zwischen Immerhin-Leuten, die schon länger mit Christoffer befreundet waren, und „René-Leuten“ ein Wohnzimmer namens ‚Café zum schönen René‘. Dem donnerstäglichen Spontan-Auftritt im René folgte ein Auftritt am darauffolgenden Freitag auf der wild zusammengeschusterten Paletten-Bühne des Immerhin auf dem Umsonst & Draussen. Seitdem hat sich Christoffer mit Auftritten unter seinem Künstlernamen ‚Meadows‘ tief in unsere Herzen gespielt. […]“ Aus einer Konzertankündigung auf Diginights.com, 2018. Autor*in unbekannt.

Meine Geschichte mit Meadows war lange eine eher eine vorübergehende. Zum ersten Mal auf dem U&D auf der Palettenbühne kurz im Vorübergehen gehört und zum zweiten Mal auch nur kurz im Dornheim. Irgendwie ist die Musik von Christoffer Wadensten auf meiner Playlists während der Corona-Zeit mit ihren Lockdowns gelandet und — unter anderem — sein „Emergency Album“ hat mich durch die Pandemie begleitet und getragen. Und so war ich froh, dass ich ihn im Sommer vor drei Jahren bei einem wundervollen Open-Air-Konzert vor dem Immerhin mal in Gänze erleben durfte. Und diesmal im Vorraum des Immerhin, mit in Sofas und Sesseln lümmelndem Publikum, eine sehr schöne, intime Runde.

Christoffer Wadensten ist nicht nur ein hervorragender Gitarrist, in seinen Texten nimmt er mich mit in seine Gefühlswelt, auf eine emotionale Bootsfahrt, mal im ruhigen Hafenbecken, mal durch Schleusen, mal auf den stürmischen Ozean. Was besonders schön an seinen Live-Auftritten ist: Er sagt meist etwas zu den Stücken, die er spielt. Mal erhellend, mal nachdenklich, mal sehr lustig. Ich mag einfach seine meist ruhige und nette (das gute nett) Art. Da er nur für eine kleine Gage aus dem Jubiläumsbudget aufgetreten ist, ging später nochmal der Hut — genauer gesagt war es ein Glas — für den Musiker herum. Da ich ohnehin Geld für eine Konzertkarte eingeplant hatte, habe ich großzügig gespendet und noch ein Trinkgeld obendrauf für das tolle Konzert.

Auch wenn ich sehr weit davon entfernt bin, ein Stammgast zu sein, durfte ich im Immerhin in den vergangenen 31 Jahren viel erleben. Außergewöhnliche Konzerte, interessante Treffen, lustige Abende an der Theke bei guter Musik. Im Immerhin war ich sogar auf mir sonst verhassten Veranstaltung wie Halloween-Feiern oder Oktoberfeste — und hatte bei all der Abgedrehtheit sogar richtig Spaß dabei. Schön, dass es euch 40 Jahre gibt. Viele vom Team sind mit dem Immerhin mit gealtert und mich würde es freuen, wenn ihr das weiterhin macht. Ihr seid die Menschen, die einen Ort zum Immerhin machen. Danke dafür.

Tipp: Aktuell hängen im Immerhin ganz viele Bilder aus den vergangenen 40 Jahren. Schaut sie euch mal an. Interessant und lustig.

P.S. Apropos Bilder: Aus irgendeinem Grund hat mein Foto bei den meisten Bildern die ISO auf 64000(!) hochgeschraubt, entgegen allen Einstellungen. Darum rauschen die Bilder vom Mittwoch heftig. Seht es als Fotokunst an. 😉