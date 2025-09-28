Es ist ja Pilzsaison und wie immer würde es mich reizen, in den Wald zu gehen und Pilze selbst zu sammeln. Doch leider — oder zum Glück — bin ich ein Schisser, was das angeht. Ich habe von Pilzen nämlich kaum eine Ahnung und würde keinen wirklich sicher erkennen. Und erst recht keinen Pilz essen, die ich selbst gesammelt habe.

Aber vielleicht kennt sich ja jemand von euch aus. Ich habe nämlich bei einem Baumstumpf auf dem Tegut-Parkplatz in der Sanderau ein kleines, dichtes Pilzfeld entdeckt. Weiß jemand, was das für Pilze sind, falls man sie erkennen kann? Am Ende sogar essbare?