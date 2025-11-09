Die Tomatenüberraschung

Was auch schon ein paar Wochen her war, war das Ende der Balkonsaison, traditionell mit der letzten Fuhre Tomaten. Im Hochsommer sahen die Tomaten hier ja überhaupt nicht gut aus, ich habe schon mit einer lächerlich kleinen Ernte gerechnet. Aber weit gefehlt. Was immer die Tomaten hatten, wir hatten durch eine rührende Pflege und viel Liebe geschafft, sie halbwegs aufzupäppeln. Das war eine freudige Überraschung, das die Pflanzen wirklich noch die Kurve bekommen haben.

Die letzten Tomaten der Saison 2025

Eine Überraschung war auch die Ernte. Am Ende kam keine Rekordernte heraus, aber doch eine respektable Menge für viele Salate, als Zutaten für Gerichte, etliche Gläser mit eingekochter Tomatensoße, … es war ein leckeres Jahr. Und trotz einiger Trockenperioden hielt sich unser Wasserverbrauch sehr in Grenzen, die meisten Zeit hatten wir durch unsere MacGyver-Regenwassersammelstation ausreichend Gießwasser. (Ja ja, irgendwann blogge ich mal wirklich über unseren kleinen Schwammbalkon)

Wir wiegen bis auf ein paar direkt am Balkon vernaschte Tomaten jede Ernte — ja, ich bin sehr vermessen. 😉 Und darum kann ich sagen, dass wir exakt 11,579 Kilogramm Würzburger Tomaten geerntet haben — die letzte Fuhre wurde da aber gar nicht mehr mitgezählt.

In den Jahren davor wurde nach dem Ende der Tomatensaison der Balkon bis auf ein paar Kräuter abgeräumt. In diesem Jahr ist er aktuell noch recht grün, denn ich experimentiere mit einer Winterbepflanzung auf dem Balkon. Aber das ist eine andere und eigene Geschichte.