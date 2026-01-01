Tschüss Aldes und auf ein gud’s Neues

2025 ist Geschichte. Vergangenheit. Eigentlich wollte ich zum Jahresende noch einen kleinen Rückblick auf das 2025 in Würzburg und hier im Blog schreiben. Dazu kam ich aber nicht, nur einen kleinen Rückblick in Sachen Unterstützung freier Software und Projekte.

Was habe ich vom Jahr 2025 noch im Kopf? Die Stadt hat einen neuen Oberbürgermeister, das Würzblog wurde 20 Jahre alt, Würzburg erinnerte in vielen Veranstaltungen — ich war auf einer — an den Bauernkrieg vor 500 Jahren, ich war abgesehen vom Umsonst & Draussen-Festival kaum bei einem Konzert, dafür für meine Verhältnisse irre oft im Theater — nein, nicht in dem immer teureren und nie fertigen –, es war ein sehr heißer Sommer, in dem ich mir meine erste Zehnerkarte für das Dallenbergbad gekauft habe, das Immerhin wurde 40 Jahre alt, gefühlt war ganz Würzburg den gesamten Sommer über eine Baustelle, die Stadt Würzburg mietete die Posthalle für fünf Jahre an, … ach, und was weiß ich noch alles.

Für das Würzblog bedeutete 2025: 106 neue Beiträge und 199 Kommentare (Danke euch für jeden Einzelnen). Damit kommt es seit 2005 insgesamt auf 3284 Artikel und 15374 Kommentare.

Den Jahreswechsel habe ich wie seit rund einem Jahrzehnt im Silvester-erprobtem Freundeskreis verbracht, diesmal in Erlabrunn. Es wurde gegessen, so wenig Alkohol getrunken wie noch nie, und vor allem gespielt. Und mal kurz um Mitternacht nach dem neuen Jahr geschaut.

Eines der wenigen Bildern überhaupt von meinem Jahreswechsel 2025/26.

Was erwartet Würzburg und das Blog im Jahr 2026? Keine Ahnung, kann ich hellsehen? Ok, was ansteht, ist die Kommunalwahl. Wir haben zwar einen neuen OB, aber der Stadtrat ist noch turnusmäßig am 8. März zu wählen. Ich vertraue darauf, dass Würzburg demokratisch stabil bleiben und sich nicht von Lügensteinen besinnungslos werfen lässt. Und die werden im Vorfeld fliegen, da bin ich mir sicher. Mit dem Katholikentag vom 13. bis 17. Mai steht Würzburg eine Großveranstaltung ins Haus, vielleicht ist die eine oder andere Veranstaltung oder Aktion dabei auch für Leute interessant, die mit Kirche nix am Hut haben. Das fast schon totgeglaubte Africa-Festival geht 2026 einen neuen Weg — weg von den Mainwiesen in die Innenstadt. Vom 22. bis 25. Mai findet es im CCW und im Rathausinnenhof statt. Gerald hat die Pressemitteilungen dazu mal gesammelt.

Was habe ich so rund ums Blog und die digitale Welt angedacht? Da wäre eine Projektidee namens „Würzburg Winter-Werkeln“, eine Reaktivierung des Würzblog-Podcasts, eine Beteiligung am Digitalen Unabhängigkeitstag DI-Day, die Menschen und eigentlich die ganze Gesellschaft dazu bringen soll, weg von Einfluss und der Beeinflussung der großen Milliardärs-Konzerne zu kommen. Einen Weg, den ich schon in den vergangenen Jahren immer konsequenter selbst gegangen bin und untern Strich sehr zufrieden damit bin. Und ich will wieder mehr Konzerte besuchen, ohne die Theaterbesucher zu reduzieren. Mal sehen, was davon mein Körper erlauben wird. Aber ich habe vor, hartnäckig zu sein.