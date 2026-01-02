Schneewinter zum Jahresanfang

Schon am zweiten Tag des neuen Jahres wurde der Winter nostalgisch und ließ wie in der Guten Alten Zeiten™ Schnee vom Himmel fallen. Und in Würzburg kann man nie genau wissen, wie lange die Pracht eine weiße bleibt oder gar ganz den Gully hinuntergeht. Darum bin ich gleich früh kurz nach 7 Uhr raus, um ein paar Schneefotos zu machen.

Es war auf den Straßen nicht viel los. Zum einen, weil es früh war. Zum anderen, weil noch einige Leute freihaben, zum weiteren, weil es wirklich heftig schneite. So sehr, dass der Winterdienst mit dem Räumen nicht nachkam und darum am Morgen in Würzburg keine Busse fuhren. Für die Fotos war es aber ganz gut so, außer, dass es noch ziemlich dunkel war.