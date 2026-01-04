Ende vergangenen Jahres, genaugenommen vor wenigen Tagen erst, wurde beim 39. Chaos Communication Congress in Hamburg das Projekt „Digitaler Unabhängigkeitstag“ (DUT) ins Leben gerufen. Das Ziel: Weniger abhängig von US-amerikanischen oder monopolistischen Technik-Unternehmen in Milliardärshänden mit verkrümmten moralischem Rückgrat zu werden. Oder sogar ganz unabhängig.

So richtig gut war die Idee nie, die gesamte private und berufliche Kommunikation und Informationsquellen über solche Konzerne laufen zu lassen. Aber die USA hat seit der Wiederwahl von Trump mehrfach klargemacht, was sie von Europa und seinen Werten, seiner Demokratie, seiner Rechtsstaatlichkeit, seinem Schutz von Privatsphäre und Menschenrechten hält: nämlich nichts.

Und ich bin mir sicher, dass die USA massiv in die Wahlen der kommenden Jahre in Europa und damit auch Deutschland eingreifen und diese in ihrem Sinne manipulieren wird. Und ihr größter Hebel dabei: die digitalen Dienste wie Social Media, Suchmaschinen, KI, Messenger, über deren unangefochtene Platzhirsche sie die volle Kontrolle haben.

Aber schaut euch vielleicht mal an, was Autor und Mit-Initiator Marc Uwe Kling und sein Känguru dazu auf dem Kongress recht unterhaltsam zu der Idee des Digitalen Unabhängigkeitstags gesagt haben.

Aber es ist ja nicht so, dass man sich nicht unabhängig machen kann. Und das mit kleinen oder großen Schritten. Einfach mal statt Google eine andere Suchmaschine verwenden. Wie wäre es mit Duckduckgo, Ecosia, Qwant oder MetaGer. Als Messenger statt Whatsapp eben Signal oder Threema verwenden. Die freien Sozialen Netzwerke — das Fediverse — erkunden. Vielleicht erst mal neben Facebook, Instagram oder Tiktok auch Friendica, Pixelfed, Misskey, Mastodon, Peertube, Sharkey oder Loops nutzen.

Manch Änderung davon lässt sich ganz einfach bewerkstelligen, machen sind aufwändiger. Aber bei dem Wechsel zu freien bzw. wenigstens freieren digitalen Alternativen gibt es auch Unterstützung. Dazu können an jedem ersten Sonntag im Monat Aktionen angeboten werden, bei denen beispielsweise gezeigt wird, wie man Signal als Messenger nutzt. Oder wie man von Chrome zu Firefox als Browser wechselt. Oder wie man gleich Windows Adieu sagt und zu Linux wechselt. Diese Aktionen können online oder auch vor Ort stattfinden – auf der offiziellen Seite des „Digital Independence Days“, di.day, kann man solche Angebote finden. Oder auch ein paar Rezepte zum Wechseln.

Vor gut einer Woche ist das Projekt „Digitaler Unabhängigkeitstag“ vorgestellt worden. Heute, am 4. Januar 2026, am ersten Sonntag im Monat und damit am ersten digitalen Unabhängigkeitstag, sind darum noch nicht so viele Aktionen schnell aus dem Boden gestampft worden. Aber beim 2. DUT, am 1. Februar 2026, wird in Würzburg im Fablab in der Äußeren Pleich mit Vorträgen und Workshops gezeigt, was das freie Betriebssystem Linux ist und wie man von Windows auf Linux wechselt.

Und noch viele weitere digitale Unabhängigkeitstage werden folgen, auch ich werde mich in irgendeiner Form daran beteiligen. Auch hier vor Ort in Würzburg. Schließlich steckt bei uns Franken die Freiheit schon im Namen. Ich selbst gehe den Weg der digitalen Unabhängigkeit schon seit vielen Jahren und bin bestimmt noch nicht am Ende angekommen. Mein digitales Leben hat sich dadurch auch verändert, aber schlechter ist es bestimmt noch geworden. Ich glaube sogar, besser. Es geht oft einfacher, als man denkt. Aber ein bisschen selbst machen, das muss man doch. Ganz von selbst geht es leider nicht.

Es wird also auch hier im Würzblog in den kommenden Monaten noch mehr über das Thema Digitale Unabhängigkeit zu lesen sein. Das soll nur mal als Einleitung dienen, heute kam ich nicht zu mehr. Denn ich musste auslöffeln, was mir der wundervolle Teil des Internets eingebrockt hat — den Tag mit lieben Menschen verbringen, die ich durch das Bloggen persönlichen kennenlernen und seit weit über einem Jahrzehnt meine Freunde nennen darf. So muss Internet.