Programm gibt’s jetzt, Mehrfachkarten schon und vielleicht nicht mehr lange

Noch zwei Wochen und es ist wieder Internationales Filmwochenende in Würzburg. Genauer gesagt, von Donnerstag, 29. Januar, bis zum Sonntag, 1. Februar. Und ja, das ist ein recht langes Wochenende, aber wenn man ständig Filme guckt, vergeht es schneller.

Mal ein Hinweis: Die Mehrfachkarten können schon gekauft werden. Und das habe ich auch schon gemacht. Sicherheitshalber, denn erfahrungsgemäß gibt es irgendwann auch schon mal keine mehr. Eine Fünfer-Karte — 35 Euro statt 42,50 –, mehr Filme traue ich mir erst mal nicht zu. Zur Not kann ich vielleicht noch spontan Karten für irgendwelche abseitigen Filme kaufen.

Und dazu könnte es schnell kommen. Seit Kurzen ist das Programm des Filmwochenendes veröffentlicht und allein beim oberflächlichen Durchblättern kam ich schon auf vier Filme für meine Todo-Liste. Zwei Kurzfilm-Blöcke mit den schönen Untertiteln „Menschlichkeit“ und „Hoffnung„, der Blob in der Nachtschiene — der 80er-Jahre-The Blob, Leute, ich zähle auf euch — und ein bei mir fast schon obligatorisch gewordener Samurei-Film.

Rechnerisch hätte ich nur noch einen Film offen. Ich werde mir das Programm mal in Ruhe durchlesen. Oder heute an der Pressekonferenz teilnehmen, vielleicht gibt es da noch ein paar Empfehlungen. So oder so — ich freue mich schon richtig auf das Filmwochenende.