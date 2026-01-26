Viel Schnee und wenig Informationen

Am Sonntagnachmittag fing es in Würzburg das Schneien an (in vielen anderen Teilen des Landes natürlich auch) und hat erst am Abend wieder aufgehört. Die Folge: etwa 20 Zentimeter Schnee in der Stadt, was hier nicht alle Tage vorkommt. Und auf dem Land waren es noch mal einige Zentimeter mehr. Einige kamen mit dem Räumen kaum nach. Das am Morgen frei geschippte Stück im Hof meiner Arbeitsstelle war man Nachmittag schon wieder komplett zugeschneit. Ich kann dem Schnee ja durchaus etwas abgewinnen, zugegebenermaßen auch weil ich zu Fuß zur Arbeit kann und keine schulpflichtigen Kinder habe.

Der eingeschneite Tauschschrank am Ehehaltenhaus.

Als ich kurz nach 7 Uhr aus dem Haus bin, war nicht viel los auf den Straßen. Keine Kinder, denn die Schulen blieben geschlossen und es gibt Distanzunterricht. Kaum Autos, kaum Fahrräder, nur etliche Menschen zu Fuß. Zu Fuß wohl auch deswegen, weil keine Busse und Straßenbahnen gefahren sind. Was ja auch in Ordnung ist (wobei mir bei den Straßenbahnen nicht ganz klar ist, warum), aber mal wieder müssen die Leute das erst erfahren, wenn sie die Anzeigen an den Haltestellen sehen. Und manche zeigten sehr deutlich, dass sie deswegen etwas angepisst waren.

Anzeigetafel der WVV mit dem Hinweis, dass Busse und Straßenbahnen heute nicht fahren.

Und da muss ich mich schon fragen: Warum schafft es die WVV, auf den ÖPNV-Ausfall morgens an den Anzeigetafeln hinzuweisen, aber auf der WVV-Webseite diese Information als eine magere Tickermeldung durchlaufen zu lassen. Ein Ticker, den man auch leicht übersieht. Ein Ticker, der in der Mobilversion der Webseite auch gar nicht überall zu sehen ist, sondern auf der Unterunterseite „Fahrplanänderungen“. Warum haut man nicht einfach einen dicken, großen Text „ÖPNV in Würzburg fällt heute aus“ auf die WVV-Startseite und die relevanten Unterseiten. Und ich will keine hippen Ausreden hören wie „Aber wir haben es doch auf Insta gepostet“. Ich erwarte von einem kommunalen Unternehmen, das mit öffentliches Geldern wirtschaftet, dass solche Informationen zuerst dort zu lesen sind, wo es jede Bürgerin und jeder Bürger auch lesen kann. Und nicht auf anmeldepflichtigen Plattformen von rückgratlosen US-Milliardären.

Übrigens: In der WVV-App für das Smartphone wurde der ÖPNV-Ausfall wohl auch erst gegen halb neun mitgeteilt. Für viele schon zu spät.

Irgendwann am Nachmittag hat die WVV-Seite einen Popup-Text auf die Startseite bekommen, mit dem Hinweis, dass heute am Montag nix mehr mit Bus und Straba geht. Und: „Unsere Anstrengungen richten sich jetzt auf das Ziel, den Linienverkehr in beiden Betriebszweigen für den Dienstagmorgen, den 27.01.2026, wieder aufzunehmen.“ Immerhin. Wenn man den Text aber mal weggeklickt hat, findet man diesen Hinweis sonst nirgends mehr auf der Seite.

Kurz: Der Informationsfluss der WVV war in meinen Augen mal wieder mehr als mangelhaft.

Aber nun zum schönen Teil des Schneetags. Es gab schöne Bilder. 🙂