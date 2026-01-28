Das Warten auf die Karten

Auf dem Bürgerbräugelände geht es seit Tagen geschäftig zu, denn am Donnerstag beginnt dort das 52. Internationale Filmwochenende in Würzburg. Zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bereiten alles für das Festival ab morgen vor. Wer von den Cineastinnen und Filmfreunden meint, sich heute noch entspannt zurücklehnen zu können, täuscht sich. Denn heute, am Mittwoch, um 17 Uhr, geht sie los: die Ticketreservierung! Bababaaaaaaaa!
Und weil selbst langjährige Festivalgänger immer noch nachfragen, sei das — im Grunde nicht sehr schwere — System auch hier nochmal erklärt. Aber auf der Festivalseite ist das auch erklärt.
Grundsätzliches:
- Es gibt ein Kontingent von Tickets für die Online-Reservierung, ein Kontingent für die telefonische Reservierung und eines für den Verkauf an der Kasse im Maschinenhaus. Wenn also online für einen Film keine Tickets mehr reserviert werden können, könnte es trotzdem telefonisch oder an der Kasse gehen.
- Telefonisch können Tickets nur reserviert werden. Bezahlt wird dann vor Ort an der Kasse am Bürgerbräu.
- Online können Tickets reserviert werden ODER direkt gekauft und online bezahlt werden. Online reservieren ist wie telefonisch reservieren: die Karten also rechtzeitig an der Kasse auf dem Festivalgelände abholen.
- Online gekaufte Tickets können nicht zurückgegeben werden. Bezahlt werden kann beim Online-Ticketkauf mit Kreditkarte oder — jetzt neu — auch mit Paypal.
- Wenn ihr vorher schon vergünstigte Fünfer- oder Zehner-Mehrfachtickets gekauft habt: Die sind wie Gutschein an der Kasse vor Ort einzulösen. Online können die nicht verrechnet werden, also online reservieren und an der Kasse mit Mehrfachkarte zahlen.
- Wenn ich Tickets online oder telefonisch reserviert habt, euch dann aber doch etwas dazwischen kommt: Kein Problem — aber storniert eure Reservierung! Und zwar auf dem Weg, wie ihr sie reserviert habt (online/Telefon), damit andere reservieren können.
- Online oder telefonisch reservierte Tickets müssen bis spätestens eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn an der Kasse im Maschinenhaus auf dem Bürgerbräugelände abgeholt und da auch bezahlt werden. Sonst ist die Reservierung dahin und die Tickets gehen in den freien Verkauf an der Kasse.
- Für Filme, die in Kürze beginnen, gibt es eine eigene Express-Kasse. Da aber auch wirklich nur das Ticket für diesen einen Film abholen, der gleich beginnt. Für alle anderen Filme, die später oder an anderen Tagen laufen: Ab in die Schlange!
- Die Schlangen vor der Kasse sind hin und wieder lang und langsam. Das kann manchmal recht unterhaltsam sein, aber die Uhr für den Countdown „Die Tickets spätestens eine halbe Stunde vorher abholen“ tickt trotzdem unbarmherzig weiter. Also: wirklich rechtzeitig da sein! Und wenn ihr nicht rechtzeitig da wart: Das ist mir auch schon passiert und hat mir interessante Filme beschert, die ich dann völlig unwissend aus dem Bauch direkt an der Kasse gekauft habe. Serendipität ist toll!
- Was gar nicht geht: In der Schlange rumnölen, jammern, drängeln, die Menschen vor einem blöd anmachen. Viele Leute kommen zum Filmwochenende, das viele Ehrenamtliche in ihrer Freizeit auf die Beine gestellt haben. Freut euch einfach darüber, dass es sowas in Würzburg gibt, auch wenn nicht alle perfekt oder nach euren Vorstellungen organisiert oder durchgeführt ist.
2 Gedanken zu „Das Warten auf die Karten“
Danke für die Zusammenfassung! Trotz der Informationen aus dem Programmheft und jahrelanger Filmfesterfahrung sind wir jedes Jahr etwas unsicher beim Kartenkauf. Uns war beispielsweise nicht klar, dass wir Karten im Internet nicht nur reservieren, sondern auch kaufen können.
Ich wünsche dir ein spannendes Filmfest!
Ich habe mir meine Tickets ganz artig schon reserviert und hole sie morgen ab. Fünferkarte wurde natürlich längst gekauft. 😉
Hoffe wir sehen uns mal auf dem FiWo.
LG
Marius