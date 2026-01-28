Das Warten auf die Karten

Auf dem Bürgerbräugelände geht es seit Tagen geschäftig zu, denn am Donnerstag beginnt dort das 52. Internationale Filmwochenende in Würzburg. Zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bereiten alles für das Festival ab morgen vor. Wer von den Cineastinnen und Filmfreunden meint, sich heute noch entspannt zurücklehnen zu können, täuscht sich. Denn heute, am Mittwoch, um 17 Uhr, geht sie los: die Ticketreservierung! Bababaaaaaaaa!

Und weil selbst langjährige Festivalgänger immer noch nachfragen, sei das — im Grunde nicht sehr schwere — System auch hier nochmal erklärt. Aber auf der Festivalseite ist das auch erklärt.

Grundsätzliches: