Tschüss Windows: Digitaler Unabhängigkeitstag in Würzburg

Morgen beginnt der Februar und es ist ein Sonntag. Und wie an jedem Sonntag dieses Jahres ist das ein Digitaler Unabhängigkeitstag (DI-Day oder besser: DUT). Ich habe darüber ja schon Anfang des Jahres darüber geschrieben und seit dem ersten DUT im Januar sind die guten Gründe, warum man sich vor allem von den US-amerikanischen Diensten und Plattformen im Netz lösen sollte, nicht weniger geworden.

Auch hier in Würzburg wird es am Sonntag ein Angebot für einen möglichen Schritt in die digitale Unabhängigkeitstag geben. Der Verein Nerd2Nerd — das ist im Grunde die regionale Gruppe des Chaos Computer Clubs — bietet gemeinsam mit dem tollen Angestöpselt e.V. und der Linux User Group Würzburg von 13 Uhr bis 18 Uhr im Fablab in der Äußeren Pleich Workshops, Vorträge und konkrete Hilfe zum Thema Umstieg auf das freie Betriebssystem Linux an.

Ja, das waren jetzt für Laien viele seltsame Worte in einem Satz. Es geht verkürzt darum, nicht mehr Windows auf dem Computer laufen zu lassen, sondern eine freie und unabhängige Alternative namens Linux. Und als jemand, der seit Jahren auf all seinen Rechnern nur noch Linux laufen hat: das geht wunderbar. Falls noch jemand Linux als nur von „Computerspinnern“ benutzbares System im Kopf hat — die Zeiten sind lange vorbei. Selbst Lukas Weidingers Mutti findet Linux gut. 🙂

Also:

EndOf10: Tschüss Windows, hallo Linux!

Sonntag, 1. Februar 2026, 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, im

FabLab Würzburg, Schönleinstraße 5, 97080 Würzburg

Und wenn ihr da nicht könnt: an jedem ersten Sonntag im Jahr ist Digitaler Unabhängigkeitstag, vielleicht klappt’s ja an einem anderen. Bis dahin könnt ihr euch schon mal ein paar leichte bis schwere Rezepte zum Wechseln auf der DUT-Seite anschauen.