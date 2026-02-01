Mein Filmwochenende 2026, Teil 1

Ich versuche gerade das vergangene 52. Internationale Filmwochenende in Würzburg an meinem geistigen Auge vorbeiziehen zu lassen. Und liege dabei apathisch auf dem Sofa, wegen des Filmwochenendes. Das hat mir so ziemlich alles abverlangt, aber ich habe den Preis gerne gezahlt.

Ich war auf sechs Veranstaltungen auf dem Bürgerbräu-Gelände und habe insgesamt 21 Filme gesehen, von lang bis kurz. Nicht schlecht für eine Fünfer-Karte. 21 Geschichten, ernst, hintergründig, komisch, aufrüttelnd, lustig, absurd, ästhetisch, süß, verstörend, traurig, nachdenklich, schockierend, witzig. Kein Wunder, dass ich die Nächte nicht nur wenig, sondern auch schlecht geschlafen habe, mit wirren Traumfetzen. Das Hirn hatte nachts einiges zu verarbeiten.

Verarbeiten musste es nicht nur die Filme, sondern auch die vielen Menschen, denen ich begegnet bin. Das gehört für mich zum Filmwochenende mit dazu und macht es zu etwas besonderen. Überhaupt waren sehr viele Menschen beim Filmwochenende, 8700 waren über die vier Tage da und sahen sich 90 Filme an — die übrigens insgesamt 12 Terabyte groß waren. Die durchschnittliche Auslastung der Vorstellungen lag über das gesamte Filmwochenende bei 81 Prozent, fünf Prozent mehr als im vergangenen Jahr.

Ein paar unsortierte und unvollständige Gedanken zum Filmwochenende.

Fragment des ersten Abends

Erst mal der zweite Absatz eines Artikels (die Einleitung lasse ich mal weg), den ich Donnerstagnacht begonnen habe, als ich vom Filmwochenende heim. Ich war zu erschöpft, um ihn zu beenden und die Tage drauf war auch nicht daran zu denken.

Ein Blick ins Maschinenhaus

„Am Donnerstag stand für mich nur eine Veranstaltung auf meinem Programmzettel: der Kurzfilmblock 1. Das Ticket hatte ich online reserviert und war auch schon sehr früh im Maschinenhaus, um es mir an der Kasse abzuholen und zu zahlen. Und alle anderen reservierten Tickets gleich dazu. Da kam bei mir gleich wohlige Festivalatmosphäre auf, weil das mit dem Menschen an der Kasse gleich so nett war und ich ein bisschen plaudern konnte — er war zufälligerweise auch bei der Auswahl der Filme des Kurzfilmblocks beteiligt. Und zufälligerweise war so spät keine Schlange vor der Kasse. Ebenso zufälligerweise waren sogar noch Karten für die Stummfilm-Matinee am Sonntag zu haben. Es lief zufälligerweise also richtig gut.“

Übrigens: Ich sollte mich getäuscht haben. Ich Depp hatte nur eine Karte für Stummfilm-Matinee gekauft, was ich am späten Samstagabend erst bemerkt hatte. Aber eine Freundin schickte gleich den Hinweis, dass es Online noch Karten gäbe und ich kaufte schnell eine. Nochmal Glück gehabt! Danke, Julia!

Die Paypal-Panne

In diesem Jahr sollte man ja Tickets für die Filmvorstellungen online nicht nur mit Kreditkarte, sondern auch über Paypal bezahlen können. Technisch war alles vorbereitet und im Grunde funktionierte auch alles. Nur war die Technik von Paypal wohl von der Tatsache irritiert, dass ein Jahr lang auf dem Konto keine Bewegung ist und dann binnen wenigen Minuten ein paar hundert Überweisungen passieren. Und Paypal hat das Konto dann sofort mal gesperrt und nix ging mehr. Und es ist ja nicht so, dass man bei so einem US-Big-Tech-Unternehmen schnell mal anrufen und die Sache erklären kann. Blöd gelaufen, da konnte die Festivaltechnik auch nix dafür.

Heute ist auch ein digitaler Unabhängigkeitstag und ich darf an der Stelle sagen: Liebe Film-Initiative, lasst das doch mit Paypal für das kommende Festival. Das war ein Zeichen, es soll einfach nicht sein. Vielleicht ist bis dahin der europäische Wero verbreiteter und kann als digitale Zahlungsmöglichkeit beim Filmwochenende genutzt werden.

Kurzfilme

Ich habe beide Kurzfilm-Blöcke gesehen, in diesem Jahr waren sie nicht mehr in einem Block mit Animationsfilmen und einem mit Realfilmen unterteilt, sondern wieder gemischt. Es war kein Kurzfilm dabei, der mir nicht gefallen hat. Nur einer, „Kokuhaku“, ließ mit etwas ratlos zurück. Weil ich alle auf ihre Art recht gut fand, fiel mir die Abstimmung für den Wettbewerb nicht leicht.

Gerade kam die Pressemitteilung mit den Gewinnern ins Mail-Postfach und siehe da: Die Preise für die beiden besten Kurzfilm gingen auch an meine Favoriten: Der zuckersüße „Beurk!“, der, wie ich jetzt erst gelesen habe, 2025 bei den Oscar-Verleihungen für den besten animierten Kurzfilm nominiert war. Und dann der neuseeländische Kurzfilm „Let’s settle this“, eine romantische und wirklich witzige Actionkomödie über Dates und uralte Rechnungen in bestem Kung-Fu-Film-Klischee-Stil.

Japan – Nachts im Museum

Von Kung-Fu zu Samurai. Mit denen hatte ich mich Samstagnacht im Siebold-Museum beschäftigt, beim Film „A Samurai in time“. Da bin ich eigentlich ganz gerne beim Filmwochenende. Nicht wegen der auf Dauer nicht sehr bequemen Stühlen. Sondern wegen der Museumsatmosphäre. Im „Kinosaal“ sieht man noch einige Vitrinen und Ausstellungsstücke, das gibt auch den Filmen ein wenig Extra-Flair.

In „A Samurai in time“ wird ein Samurai aus dem Ende der Edo-Zeit rund 140 Jahre in die Gegenwart des 21. Jahrhunderts versetzt und beginnt durch eine Verkettung von Ereignissen als Stuntman in Samurai-Filmen zu arbeiten. Die Zeitreise-Komödie bekommt ihren Witz durch die Ernsthaftigkeit des ehrenvollen Samurai, der sich in der Gegenwart zurechtfinden muss. Ein sehr unterhaltsamer Film mit ein paar wenigen Längen, aber auch ein paar Überraschungen.

Am Freitag trieb mich der Zufall ebenfalls in das Siebold-Museum. Zwischen zwei Filmen hatte ich eine sehr lange Pause. Also habe ich geschaut, welcher Film gleich beginnt, für den gab es an der Kasse auch noch eine Karte für den Film, von dem ich nur den Titel kannte: „Yajū no seishun – Jagd auf die Bestie“. Er stellte sich als fast schon avantgardistischer japanischer Krimi aus von Anfang der 60er-Jahre heraus. Trotz nicht allzu schwerer englischer Untertitel konnte ich der Handlung nicht bis ins kleinste Detail folgen, ich habe sie mir später in der englischen Wikipedia nachgelesen. Kein Film, in den ich gegangen wäre, hätte ich vorher die Beschreibung gewesen. Aber im Nachhinein war es doch recht interessant, dieses originell kolorierte Gangsterspektaktel angeschaut zu haben, sowas sehe ich nicht alle Tage.

Das soll es für heute gewesen sein, ich bin müde. Teil Zwei meines Filmwochenende-Rückblicks kommt vermutlich morgen.