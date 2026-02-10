Mein Filmwochenende 2026, Teil 2

Nach dem ersten Teil meiner diesjährigen Filmwochenenden-Fragmente, nun der langersehnte zweite Teil. Es hat leider ganz schön lange gedauert, bis ich diesen Artikel fertig schreiben konnte, tut mir leid. Da kam einfach zu viel Leben dazwischen.

Regionaler Horror

Noch immer ist mir ein Rätsel, wie mir das seit Jahren dermaßen vollständig entgehen konnte. Dass ein Mensch aus Main-Spessart in seiner Freizeit Kurzfilme nach Geschichten des US-amerikanischen Horror-Autors H.P. Lovecraft dreht. Aber so ist es. Ok, ich bin kein eingefleischter Lovecraft-Fan, obwohl ich vor nicht allzu langer Zeit eine tolle Theater-Adaption einer Lovecraft-Geschichte erleben durfte. Aber so unendlich weit bin ich doch von der nerdigen Phantastik-Szene in der Region doch auch nicht. Dachte ich zumindest.

Sascha Renninger stellte auf dem Filmwochenende seine neueste Produktion vor, „Haunter from Beyond„, mit einer Laufzeit von 45 Minuten irgendwo zwischen Kurzfilm und Spielfilm. Davor gab es noch die anderen Horror-Kurzfilme von Sascha Renninger, „Shadow of the Unnamable“ von 2011 mit Szenen im Hof des Juliusspitals, „Fragment 1890“ von 2015 und der Wirklich-Kurz-Film „Aurum“ von 2020, den es sogar auf Youtube gibt.

Ein Teil des Teams des Films „Haunter from Beyond“ (von links): Klaus von Heydenaber (Musik), Oliver Meiners (Hauptdarsteller), Sascha Renninger (Regie und vieles mehr), Hamed Jalali (Sounddesign).

Es war schon interessant, die vier Filme in der Reihenfolge ihrer Entstehung zu sehen. In den 15 Jahren haben sich die Produktionen deutlich weiterentwickelt. Ich vermute, auch wegen des technischen Fortschritts beim Filmemachen. Und vermutlich auch, weil Sascha Erfahrungen sammeln konnte. Wobei schon „Shadow of the Unnamable“ für eine kleine unabhängige Produktion meiner Meinung nach ziemlich gut war. Und das albtraumhafte „Fragment 1890“ schaffte es in dieser Nacht auch in meine Träume.

Nochmal eine ordentliche Schippe obendrauf legte Renninger dann mit dem Premierenfilm „Haunter from Beyond“. In Berlin gedreht schaffte er es, eine immer beklemmendere und verstörendere Atmosphäre zu schaffen — Musik und vor allem das Sounddesign leisteten dabei bei mir ausgezeichnete Arbeit (Funfact: Der Hauptdarsteller, der Filmkomponist und der Sounddesigner trafen sich auf dem Filmwochenende zum ersten Mal persönlich). Kaum optische Schockeffekte, außer ganz am Ende vielleicht, der Horror entstand im Kopf. Tolle Arbeit dazu auch bei Kamera und Schnitt.

Lauter stummer Film

Am Sonntag gab es in fast schon guter Filmwochenende-Tradition die Stummfilm-Matinée. Und in ebenso guter Tradition gab es auch etwas zu hören. Diesmal wieder Livemusik. Der Film war „Asphalt — Der Polizeiwachtmeister und die Diamantenelse“ aus dem Jahr 1929, die Musik steuerten die Diamond Dogs bei.

Die Diamond Dogs vertonen den Stummfilm „Asphalt“.

Sonst sind die Diamond Dogs im Genre „Country Noir“ unterwegs. Was das genau sein soll, weiß ich eigentlich gar nicht. Doch ich vermute, dass 80er-Analog-Synthesizer-Sound-Sequenzen nicht unbedingt zu dieser Stilrichtung gehören. Denn damit unterlegten die Diamond Dogs unter anderem das romantische Krimi-Drama in Schwarzweiß auf der Leinwand. Dazu noch Gitarren und Kontrabass-Gezupfe und am Ende noch Gesang. Die ganze Musik gefiel mir persönlich im Grunde gut, nur die Analog-Synthie-Passagen passten für mich nicht so richtig zum Film. Und das sage ich als bekennender Analog-Synthesizer-Fan und -Besitzer. Schwamm drüber. Ich bin ebenso bekennender Fan der Stummfilm-Matinée, die macht einfach immer wieder Spaß.

Menschen, Menschen, Menschen

Würde ich einfach nur auf Filme stehen, könnte ich mir einfach irgendwie die Filme besorgen und mir daheim auf dem Sofa ganz alleine anschauen. Ok, manchmal käme ich sicher nicht einfach so an die Streifen, aber irgendwie ginge es bestimmt. Das wirklich besondere am Filmwochenende ist für mich das Festival, die Stimmung und vor allem die Menschen dort.

Dazu gehört das Team der Filminitiative. Über die Jahre habe ich die eine oder den anderen etwas besser kennengelernt. Und auch wenn ich die meisten nur einmal im Jahr für ein paar Tage sahen, schätze ich sie doch sehr. Zum einen für ihr ehrenamtliches Engagement. Gerne gerät es in Vergessenheit: eine Menge Menschen opfern einen kleine oder auch sehr großen Teil ihrer Freizeit, um das Filmwochenende auf die Beine zu stelle. Zum anderen aber auch, weil einfach sehr nette und interessante Menschen dabei sind, die ich gerne sehe und wenigstens ein paar Worte — immer zu wenige — mit ihnen wechsle.

Auch wenn ich sie nur wenig nutze, bietet das Internationale Filmwochenende auch noch die Gelegenheit, mit Regisseurinnen, Produzenten, Schauspielerinnen, Kameramänner, Filmkomponistinnen, Zeichner, Dokumentarfilmerinnen zu reden und wer sonst noch an der Entstehungen der Filme beteiligt ist. Und das Ganze eben noch international. Sehr interessant.

Und dann sind da noch die anderen Besucherinnen und Besucher. Freundinnen und Freunde, die ich ständig sehen. Aber auch Menschen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, was meine Freude um so größer machte. Beispielsweise Filmblogger, Podcaster und Medienhobbit Marius, den ich vor der Aufführung von „Haunter from Beyond“ zufällig auf einen längeren Plausch getroffen habe. Und den ich sträflicherweise nachts ohne mich zu verabschieden an der Straßenbahnhaltestelle stehen ließ. Ich war da einfach durch, trotzdem war mir das sehr peinlich und unangenehm, als ich es zu spät bemerkte. Sorry, Marius, das war keine böse Absicht. Wer fundiertere Kritiken als mein Geschreibsel über Filme des Festivals lesen will: Vor Marius gibt es Artikel über Sechswochenamt, Redux Redux, Haunter from Beyond, Made in EU und DJ Ahmet.

Danke an alle, die das Filmwochenende zu dem gemacht haben, was es war. Auch wenn es echt anstrengend für mich war, ich freue mich schon jetzt auf nächstes Jahr.